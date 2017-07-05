Volvo полностью перейдет на автомобили с электродвигателем

Через два года Volvo будет выпускать три вида автомобилей с электродвигателями – полностью электрические, гибридные и мягкие гибриды (на фото) Volvo

Volvo Cars объявила, что с 2019 г. все ее автомобили будут оснащаться электродвигателями, отказавшись от выпуска машин только с двигателями внутреннего сгорания.

Электрификация впредь будет основой бизнеса компании, сообщила Volvo в среду. С 2019 г. она будет производить только три типа автомобилей: полностью электрические, подключаемые гибриды и так называемые мягкие гибриды, в которых небольшой с мощной аккумуляторной батареей сочетается бензиновый двигатель, в частности, приводящий автомобиль в движение.

«Это решение знаменует собой конец эпохи автомобилей исключительно с двигателями внутреннего сгорания, – заявил генеральный директор Volvo Хокан Самуэльссон. – Volvo Cars объявляла, что к 2025 г. рассчитывает продать 1 млн автомобилей с электродвигателями. Когда мы говорили об этом, мы имели в виду именно это. И вот так мы собираемся этого добиться».

К 2019 г. Volvo прекратит продавать новые автомобили без электродвигателей, так как производство автомобилей с двигателями внутреннего сгорания «постепенно сворачивается», говорится в заявлении компании. В период с 2019 по 2021 г. Volvo выпустит пять электромобилей, в том числе три под брендом Volvo, а два будут выпущены Polestar, подразделением Volvo Cars, которое начало работать в июне.

В 2010 г. Volvo была куплена китайским автопроизводителем Geely. Смена владельца ускорила темпы электрификации автомобилей шведской компании: Китай – глобальный лидер по продажам электромобилей, а Geely – единственная компания из КНР, поставляющая машины в США.

По данным EV-Volumes.com, в 2016 г. в Китае было продано 265 000 полностью электрических автомобилей против 110 000 по всей Европе. В глобальном масштабе рынок электромобилей невелик — всего 1% от всех продаж в прошлом году, но он быстро растет. С января по март мировые продажи подзаряжаемых автомобилей, включая электромобили и подключаемые гибриды, выросли на 40% до 191 700 штук, подсчитали в EV-Volumes.com.

Если темпы роста, установившиеся с 2013 г., сохранятся, к 2030 г. подзаряжаемыми будут восемь из 10 продаваемых автомобилей.

Самые продаваемые автомобили на электрической тяге

Sam Mircovich / Reuters Лифтбэк Tesla Model S стал самым продаваемым электрокаром по итогам 2016 г. В трех основных регионах – США, Европе и Китае - было продано 49 253 автомобиля, при этом 60% обеспечили покупатели Tesla в США. Общие продажи в мире всего на полторы тысячи машин больше, следует из данных, опубликованных на интернет-порталах EVvolumes.com и evobsession.com 1/20 George Frey / Reuters Более дешевый электромобиль Nissan Leaf остается уже который год на втором месте - в мире продано 49 800 шт., из которых больше трети - 18 827 - в Европе. В Китае электрокар продается как Venucia e30, но из-за высокой по сравнению с местными марками цены особой популярностью не пользуется. Но если прибавить продажи китайского аналога - около 1700 штук - Leaf можно считать самым массовым электромобилем в мире 2/20 Andy Wong / AP Гибридный кроссовер BYD Tang стал самым популярным автомобилем с электрифицированным приводом на рынке Китая, за счет этого он и попал в тройку мировых лидеров по итогам 2016 г. Продажи составили 31 405 шт. Китай является основным драйвером роста мирового рынка машин с электроприводом. Продажи автомобилей «на новой энергии» (New Energy Vehicle), как там называют машины с альтернативными силовыми установками, подскочили за прошлый год на 85% до 351 861 ед., и еще было продано около 160 000 коммерческих машин с электроприводами 3/20 Rebecca Cook / Reuters Еще один бестселлер среди гибридных автомобилей с возможностью подзарядки батареи от сети (plug-in hybrid) - Chevrolet Volt. В основном он продается в США, где в 2016 г. купили 24 740 таких автомобилей 4/20 Yoshikazu Tsuno / AFP Гибридный кроссовер Mitsubishi Outlander PHEV – также один из лидеров европейского рынка в 2016 г. Продажи в Европе – 21 300 шт., в мире – 27 850 автомобилей 5/20 Robert Galbraith / Reuters Полностью электрический хетчбэк BMW i3, на который можно установить бензиновый генератор для резервной подзарядки батарей, продается на всех крупнейших рынках. В 2016 г. было продано около 25 500 машин, это третий по продажам электромобиль в мире и шестой среди подзаряжаемых от сети 6/20 Marcio Jose Sanchez / AP Электрокроссовер Tesla Model X до премьеры на Парижском автосалоне в сентябре 2016 г. в Европу не поставлялся. В США в прошлом году его продали 25 300 шт. В Россию марка Tesla официально не поставляется, но за прошлый год обладателями этих машин стали 39 россиян, сообщил «Автостат» . Две модели американского бренда составили почти половину продаж новых электромобилей в России - всего их, по данным агентства, в прошлом году было продано 89 шт. (снижение на 28,4%) 7/20 Jason Lee / Reuters Еще один бестселлер от BYD – седан Qin. Автопроизводитель предпочитает называть его гибридным спорткаром. В 2016 г. на рынке Китая было продано 21 870 автомобилей 8/20 Gabriel Bouys / AFP Полностью электрический хетчбэк Renault Zoe можно купить только в Европе. В 2016 г. там реализовано 21 740 автомобилей. Европейский рынок электрокаров рос в 2016 г. медленнее Китая и США — на 13% до 221 000 ед. Еще одним крупным рынком электрифицированных машин остается Япония, где в 2016 г. было продано 22 000 ед. (меньше на 11%) 9/20 Qilai Shen/Bloomberg Полностью электрический компактный кроссовер BYD e6 в 2016 г. вошел в тройку самых продаваемых электроавтомобилей в Китае - 20 600 шт. Всего в мире в 2016 г. было продано 773 563 автомобиля и легкого грузовика с заряжаемой от электросети батареей — электромобилей (EV) и подключаемых гибридов (plug-in hybrid, PHEV), что на 42% больше показателя предыдущего года (данные Evvolumes.com). Весь мировой авторынок вырос в прошлом году на 2% до 90 млн единиц, и, несмотря на взрывной рост продаж, электромобили пока занимают только 0,86% рынка 10/20 ZhiDou Продажи бюджетного двухместного электромобиля из Китая Zhi Dou d1/d2 ev – 20 390 шт. 11/20 chinaautoweb.com Хетчбэк BAIC E-Series EV продается только в Китае, в 2016 г. было реализовано 18 810 шт. Долей в BAIC владеет немецкий Daimler, и этот хетчбэк имеет очень много общего с электромобилем Mercedes-Benz B-класса. Продажи в 2016 г. – 18 810 шт. 12/20 Mark Schiefelbein / AP Продажи еще одного электромобиля от BAIC – EU260 EV идут почти вровень с предыдущей моделью. В 2016 г. они составили 18 805 шт. 13/20 Damir Sagolj / Reuters Седан с электрическим приводом Geely Emgrand EV продается тоже только в Китае. В 2016 г. реализовано 17 180 шт. 14/20 chinamobil.ru Жители Китая купили в 2016 г. 16 410 электромобилей Zotye Cloud EV 15/20 Aly Song / Reuters Продажи малыша Chery eQ составили 16 010 автомобилей, следует из данных, опубликованных на сайте evobsession.com. В конце марта Chery Automobile подала в Палату торговых знаков Китая жалобу на концерн Daimler из-за электрокаров. Местный автопроизводитель требует запретить использовать в Китае бренд EQ, под которым немецкий концерн продвигает электрические и гибридные автомобили 16/20 The Ford Motor Company Гибрид Ford Fusion Energi PHEV продается только на рынке США, тем не менее это не помешало войти ему в топ-20. В 2016 г. было реализовано 15 940 автомобилей. Всего в США в 2016 г. было продано 157 000 автомобилей с электрифицированным приводом (рост на 36%), из них с полностью электрическим - 79 850 шт. При этом электрокары - это лишь 0,8% от всех проданных автомобилей 17/20 Qilai Shen/Bloomberg Продажи в Китае электроседана BYD e5 - 15 640 шт. 18/20 chinamobil.ru Компания JAC – еще один китайский автопроизводитель, сотрудничающий с немецким концерном в производстве электромобилей, партнер компании – Volkswagen. Продажи первого серийного электрического автомобиля фирмы - седана J3 EV - составили 15 400 шт. 19/20 Qilai Shen/Bloomberg В 2016 г. в Китае было продано 15 140 гибридных седанов Roewe 550 20/20

Планы Volvo, вероятно, вызовут вопросы по поводу позиций американского производителя электромобилей Tesla. До сих пор у Tesla не было серьезных конкурентов в производстве полностью электрических автомобилей, а ее рыночная капитализация в этом году стремительно выросла, достигнув $58 млрд. Это больше, чем у General Motors, продавшей в 2016 г. 10 млн автомобилей. Tesla же в прошлом году продала 76 000 машин и планирует довести производство до 1 млн штук к 2020 г.

Tesla пользуется огромным успехом у инвесторов, поверившим в нарисованное гендиректором Илоном Маском будущее автомобилей без вредных выбросов. В июле покупатели получат первую партию новой Model 3, имеющей для компании первостепенное значение. Маск рассчитывает, что благодаря этой бюджетной модели электромобили смогут превратиться из достойного, но имеющего ограниченную дальность передвижения, транспортного средства для тех, кто заботится о сохранности окружающей среды, в объект массового спроса.

Однако намерения Volvo подчеркивают, что дни Tesla как единственного производителя электромобилей премиум-класса сочтены. О планах выпустить в продажу в конце 2018 г. спортивный электромобиль I-Pace некоторое время назад также объявила Jaguar Land Rover. В 2019 г. в продаже появятся два электромобиля премиум-класса от Audi, тогда же Mercedes-Benz выпустит первый спортивный электромобиль под своим новым брендом EQ. Ожидается, что на автосалоне во Франкфурте в сентябре будет представлен электрический BMW 3-Series – представитель линейки самых продаваемых моделей немецкого концерна.

К 2020 г. традиционные автопроизводители будут предлагать широкий ассортимент электромобилей с дальностью пробега на одной зарядке около 500 км, считает Майкл Мадерс, портфельный управляющий в Union Investment. «Думаю, Tesla будет очень трудно удержать свои позиции в таких условиях. Империя готовится нанести ответный удар», - говорит он.

Перевела Надежда Беличенко