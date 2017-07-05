Легковые автомобили

Volvo полностью перейдет на автомобили с электродвигателем

Впервые традиционный производитель отказался от машин только с двигателем внутреннего сгорания

Volvo Cars объявила, что с 2019 г. все ее автомобили будут оснащаться электродвигателями, отказавшись от выпуска машин только с двигателями внутреннего сгорания.

Электрификация впредь будет основой бизнеса компании, сообщила Volvo в среду. С 2019 г. она будет производить только три типа автомобилей: полностью электрические, подключаемые гибриды и так называемые мягкие гибриды, в которых небольшой с мощной аккумуляторной батареей сочетается бензиновый двигатель, в частности, приводящий автомобиль в движение.

«Это решение знаменует собой конец эпохи автомобилей исключительно с двигателями внутреннего сгорания, – заявил генеральный директор Volvo Хокан Самуэльссон. – Volvo Cars объявляла, что к 2025 г. рассчитывает продать 1 млн автомобилей с электродвигателями. Когда мы говорили об этом, мы имели в виду именно это. И вот так мы собираемся этого добиться».

К 2019 г. Volvo прекратит продавать новые автомобили без электродвигателей, так как производство автомобилей с двигателями внутреннего сгорания «постепенно сворачивается», говорится в заявлении компании. В период с 2019 по 2021 г. Volvo выпустит пять электромобилей, в том числе три под брендом Volvo, а два будут выпущены Polestar, подразделением Volvo Cars, которое начало работать в июне.

В 2010 г. Volvo была куплена китайским автопроизводителем Geely. Смена владельца ускорила темпы электрификации автомобилей шведской компании: Китай – глобальный лидер по продажам электромобилей, а Geely – единственная компания из КНР, поставляющая машины в США.

По данным EV-Volumes.com, в 2016 г. в Китае было продано 265 000 полностью электрических автомобилей против 110 000 по всей Европе. В глобальном масштабе рынок электромобилей невелик — всего 1% от всех продаж в прошлом году, но он быстро растет. С января по март мировые продажи подзаряжаемых автомобилей, включая электромобили и подключаемые гибриды, выросли на 40% до 191 700 штук, подсчитали в EV-Volumes.com.

Если темпы роста, установившиеся с 2013 г., сохранятся, к 2030 г. подзаряжаемыми будут восемь из 10 продаваемых автомобилей.

Самые продаваемые автомобили на электрической тяге

Планы Volvo, вероятно, вызовут вопросы по поводу позиций американского производителя электромобилей Tesla. До сих пор у Tesla не было серьезных конкурентов в производстве полностью электрических автомобилей, а ее рыночная капитализация в этом году стремительно выросла, достигнув $58 млрд. Это больше, чем у General Motors, продавшей в 2016 г. 10 млн автомобилей. Tesla же в прошлом году продала 76 000 машин и планирует довести производство до 1 млн штук к 2020 г.

Tesla пользуется огромным успехом у инвесторов, поверившим в нарисованное гендиректором Илоном Маском будущее автомобилей без вредных выбросов. В июле покупатели получат первую партию новой Model 3, имеющей для компании первостепенное значение. Маск рассчитывает, что благодаря этой бюджетной модели электромобили смогут превратиться из достойного, но имеющего ограниченную дальность передвижения, транспортного средства для тех, кто заботится о сохранности окружающей среды, в объект массового спроса.

Однако намерения Volvo подчеркивают, что дни Tesla как единственного производителя электромобилей премиум-класса сочтены. О планах выпустить в продажу в конце 2018 г. спортивный электромобиль I-Pace некоторое время назад также объявила Jaguar Land Rover. В 2019 г. в продаже появятся два электромобиля премиум-класса от Audi, тогда же Mercedes-Benz выпустит первый спортивный электромобиль под своим новым брендом EQ. Ожидается, что на автосалоне во Франкфурте в сентябре будет представлен электрический BMW 3-Series – представитель линейки самых продаваемых моделей немецкого концерна.

К 2020 г. традиционные автопроизводители будут предлагать широкий ассортимент электромобилей с дальностью пробега на одной зарядке около 500 км, считает Майкл Мадерс, портфельный управляющий в Union Investment. «Думаю, Tesla будет очень трудно удержать свои позиции в таких условиях. Империя готовится нанести ответный удар», - говорит он.

Перевела Надежда Беличенко

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