Илон Маск назвал дату выхода бюджетной модели Tesla

Руководитель компании Tesla Илон Маск анонсировал выход первой серийной модели электромобиля Model 3. По его словам, первый автомобиль сойдет с конвейера 7 июля. Об этом он написал в Twitter.

По его словам, первые 30 электромобилей покупатели получат уже 28 июля. «В августе будет выпущено 100 электромобилей, в сентябре - 1500 машин», - отметил Маск.

Маск сообщил, что к декабрю автоконцерн будет производить 20 000 автомобилей ежемесячно.

Стоимость Model 3 в базовой комплектации - около $35 000. Предыдущие модели (седан Model S и кроссовер Model X) в минимальной комплектации обходились покупателям в $84 000.