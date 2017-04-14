Илон Маск анонсировал выход первого грузовика Tesla в сентябре

Американский автопроизводитель Tesla собирается представить первый грузовой автомобиль с электрическим двигателем в сентябре 2017 г. «Грузовик Tesla Semi будет представлен в сентябре. Команда проделала потрясающую работу. Это действительно новый уровень», - заявил руководитель Tesla Илон Маск.

По его словам, новый легковой автомобиль Tesla Model 3 выйдет в июле 2017 г.

«Выход фуры Tesla Semi будет способствовать существенному сокращению стоимости грузового транспорта и при этом повысит безопасность, а также доставит удовольствие от управления ею», - добавил он.

Акции Tesla подорожали более чем на 42% с начала 2017 г.