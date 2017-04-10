Tesla обошла General Motors по капитализации

Автоконцерн Илона Маска Tesla сегодня,10 апреля, опередил по капитализации многолетнего лидера американского рынка General Motors, став крупнейшим по этому показателю автопроизводителем США. Как сообщил Bloomberg, в начале торгов котировки Tesla выросли на 3,7% до $51 млрд, что почти на $1,7 млрд больше капитализации GM.

«Это показывает, насколько инвесторы поверили в концепцию будущего от Маска, в котором дороги принадлежат электромобилям», - пишет Bloomberg. На минувшей неделе Teslа, ожидающая почти $950 млрд убытка в 2017 г., обошла по капитализации Ford с его прогнозируемой прибылью в $6,3 млрд. Прогноз прибыли GM - $9 млрд, напоминает агентство.