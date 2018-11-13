Авто / Легковые автомобили
Статья опубликована в № 4695 от 14.11.2018 под заголовком: Ford везет запчасти

Ford Sollers начал поставки из России в Европу запасных частей для Focus

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Совместное предприятие (СП) Ford Sollers начало экспортировать запчасти для Ford Focus в Европу, сообщила компания 13 ноября. Ежегодно планируется поставлять 120 000 деталей более 20 наименований. Это «полностью покроет потребности европейских дилеров в этих артикулах», говорится в сообщении СП.

«Налажены регулярные поставки запасных частей для сервисных нужд, включая поставки на центральный склад в Германии, откуда затем запасные части будут поступать дилерам по всей Европе», – поясняет представитель СП. По его словам, всего в планах компании – поставить около 725 000 деталей. Сумма контрактов не раскрывается. В числе деталей, которые будут поставляться, – пластиковые компоненты бамперов, обивка потолка, передние крылья, внутренние панели дверей и боковин. Подготовка бамперов и кузовных деталей к экспорту проводится на заводе Ford Sollers во Всеволожске, где выпускается Focus.

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