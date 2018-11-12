Производство Ford EcoSport и Fiesta в России остановлено

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Юлия Ерашова / Ведомости

Автозавод совместного предприятия Ford Sollers в Набережных Челнах (выпускает кроссоверы Ford EcoSport, а также хетчбэки и седаны Ford Fiesta) приостановил выпуск автомобилей, передал «Интерфакс» слова представителя компании. Причина – выполнение годового плана: «Все автомобили, которые были заказаны, произведены и отгружены». Когда возобновится выпуск в Набережных Челнах – неизвестно.

По словам представителя Ford Sollers, коллектив автозавода продолжает работать: обслуживает оборудование и участвует в выпуске машин на другом автозаводе Ford Sollers – в Елабуге, где собираются Ford Explorer, Kuga и легкие коммерческие Transit.