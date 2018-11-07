С начала года в России уже продано более 1,5 млн автомобилей
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Продажи в России легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в октябре выросли на 8,2% до 160 425 шт. Об этом сообщила Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ). Текущий показатель больше и сентябрьских продаж на 2%. За 9 месяцев 2018 г. автопроизводители продали 1,5 млн машин, что на 14,1% больше, чем годом ранее. Продажи уже превысили на 7% общие результаты за 2016 г., но пока на 6% отстают от показателей 2017 г.
Рост рынка новых машин в начале IV квартала не стал сюрпризом, комментирует председатель комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер: весь розничный сектор отсчитывает время до повышения НДС с 18 до 20% в январе 2019 г. Несмотря на то что сейчас с продажами все в порядке, среди участников рынка растет опасение в отношении устойчивости спроса в новом году.
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