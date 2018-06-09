Ford снижает цены на популярные модели

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За 2017 г. среди массовых моделей продажи выросли только у Ford Focus Евгений Егоров / Ведомости

Ford Sollers сообщил о снижении цен на четыре модели своих легковых автомобилей – EcoSport, Focus, Kuga и Mondeo. Также компания обещает дополнительные скидки по собственным кредитным и trade-in программам. Скидки на указанные модели могут доходить до 75 000 руб., а с учетом программ – до 305 000 руб. Представитель Ford на дополнительные вопросы не ответил.

Сейчас на официальном сайте автопроизводителя хетчбэк Ford Focus в комплектации Titanium стоит от 923 000 руб. Это на 10% дешевле прежней цены при прочих равных, если сравнивать с прейскурантом на сайте автодилера «Авилон»: ранее цена Ford Focus Titanium начиналась от 1,02 млн руб.