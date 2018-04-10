Ford представил новый Focus

Ford

Европейское подразделение Ford Motor представило четвертое поколение модели Focus. Премьера для ограниченного числа журналистов прошла в дизайн-студии компании в Кельне. Компания показала модель в четырех версиях: хетчбэки в премиальном Vignale и в спортивном исполнении ST-Line, универсал в версии Titanium и новый тип кузова – хетчбэк-кроссовер с увеличенным дорожным просветом Active. Такая версия, промежуточный тип кузова между обычным хетчбэком и кроссовером, появилась у нового поколения Ford Fiesta, представленного в 2017 г. Focus третьего поколения выпускается с 2011 г.

Focus четвертого поколения спроектирован «с чистого листа», сказал на презентации модели вице-президент по разработке продуктов Ford of Europe Джо Бакай. Модель построена на абсолютно новой платформе С2, сообщила компания. Архитектура C2 скорее всего является модернизацией платформы Global C, на которой были построены предыдущий Focus, Ford Kuga, развозной фургон Transit Connect и Lincoln MKC. Благодаря новой платформе жесткость на кручение кузова Focus увеличена на 20%, при этом масса кузова и шасси снижена в среднем на 88 кг, сообщила компания.

Новый дизайн кузова хетчбэков и универсала выглядит выразительным и спортивным. Разработчики старались максимально увеличить пространство в салоне, сохранив при этом внешние габариты, объяснил шеф-дизайнер европейского подразделения Ford Эмко Линартс. Для расширения салона колесная база увеличена на 53 мм, до 2701 мм, и стала больше, чем у конкурентов Volkswagen Golf (на 64 мм) и нового Kia Ceed (на 51 мм). Передняя ось сдвинута вперед, укорочены свесы и удлинен капот, что улучшило пропорции машины. Длина хетчбэка – около 4,4 м, универсал на 200 мм длиннее.

У нового Focus тщательно проработана аэродинамика. Например, в переднем бампере сделаны прорези, направляющие поток воздуха в обход передних колес, за решеткой радиатора установлены автоматические жалюзи для снижения сопротивления воздуха, днище закрыто пластиковыми накладками, и даже на рычагах задней подвески есть пластиковые обтекатели, как на гоночном автомобиле.

Версия ST-Line отличается более жесткой подвеской, заниженным на 10 мм клиренсом (дорожный просвет обычного хетчбэка и универсала – 150 мм), большим спойлером на задней двери и аэродинамическим обвесом. На версию устанавливаются 18-дюймовые колесные диски и тормозные суппорты, окрашенные в красный цвет.

У универсала более просторный багажник: 530 л, 1650 со сложенным задним рядом сидений (на 130 л больше, чем у предыдущей модели), длина грузового отсека до передних сидений – 1707 мм. Багажник хетчбэка вмещает 375 л (больше на 60 л).

Версия Vignale внешне отличается решеткой радиатора, бампером и обилием хрома в отделке. В салоне Vignale панель приборов, сиденья и подлокотник обшиты кожей, на всех дверях – мягкий пластик, по бокам центрального тоннеля добавлены мягкие подушки, на порогах – алюминиевые накладки. У остальных модификаций панель приборов покрыта мягким качественным пластиком, мягкие накладки только на передних дверях, сиденья отделаны комбинацией из ткани и кожи. У версии высокого хетчбэка Active клиренс увеличен на 30 мм (180 мм), посадка удобнее за счет более высокой (на 20 мм) линии крыши. Кроме представленных модификаций ожидаются заряженная версия ST (вероятно, с 275-сильным мотором), 4-дверный седан и две версии гибрида – обычный и подзаряжаемый.

В интерьере четвертого Focus не осталось и следа от стиля Kinetic Design прежних поколений модели. Стиль интерьера стал скромный, спокойный и лаконичный и без резких линий. За рулем чувствуешь себя просторно и свободно, нет ощущения кабины истребителя, как в предшественнике. В версиях с автоматической коробкой передач вместо рычага селектора на центральном тоннеле установлен поворотный переключатель-шайба. В целом эргономика отличная – все под рукой, при этом не чувствуешь себя зажатым. По центру панели приборов выделяется только 8-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы Sync 3 с голосовым управлением, поддержкой Apple Car Play и Android Auto. Беспроводная подзарядка смартфонов устанавливается в базовой комплектации. Появился проекционный дисплей (на дополнительный экран перед водителем) и беспроводной модем 4G FordPass Connect, аудиосистема B&Q Play мощностью 675 Вт.

Новый Focus оснащается новейшими системами помощи водителю. Адаптивные светодиодные фары работают с упреждением – луч поворачивается в сторону поворота не по сигналу от рулевого колеса, а заранее (за 65 м), ориентируясь по разметке дороги с помощью видеокамеры. Адаптивный круиз-контроль получил функцию движения в пробках (Stop & Go) и ассистент подруливания в полосе движения. Помощник парковки стал полностью автоматическим – управляет переключением передач, газом, тормозом и рулем. В системах безопасности появились системы автоматического объезда неподвижного препятствия и послеаварийного дотормаживания автомобиля. Появилась настройка систем автомобиля Drive Mode, меняющая характеристики электроусилителя руля, педали газа, «автомата» и жесткость амортизаторов – режимы Normal, Comfort, Sport и Eco.

Новый Focus будет оснащаться 3-цилиндровым бензиновым двигателем 1.0 EcoBoost с отключением одного цилиндра в режимах низкой нагрузки. Новая технология позволяет снизить расход топлива, отметила компания. Для нового Focus предусмотрено пять версий 3-цилиндрового бензинового мотора: три с рабочим объемом 1 л – 85, 100 и 125 л. с., и две 1,5 л – 150 и 182 л. с. Также будут устанавливаться 4-цилиндровые турбодизели EcoBlue: объемом 1,5 л – 95 и 120 л. с. (300 Нм), и 2 л – 150 л. с. (370 Нм).

Инженеры Ford в отличие от коллег из европейских марок не спешат отказываться от «автоматов» классического типа с гидротрансформатором в пользу роботизированных коробок передач с двумя сцеплениями. «В США выше спрос на вариаторы и классические «автоматы», чем на «роботы», – сказал вице-президент Ford of Europe Джон Вильямс. – В России, кстати, такая же тенденция. А в Европе больше популярно ручное переключение передач». В новом Focus устанавливается модернизированная 6-ступенчатая ручная коробка передач и новая 8-ступенчатая автоматическая КПП. Спереди подвеска MacPherson, сзади – многорычажная c эффектом подруливания. Каждая версия отличается своими настройками подвески.

Focus остается одной из самых популярных моделей марки, но его продажи демонстрируют общую тенденцию сокращения сегментов хетчбэков, седанов и универсалов в пользу кроссоверов. В Западной Европе в 2017 г. было продано 210 500 машин Focus и 151 900 Kuga (данные компании), при этом продажи хетчбэка/седана/универсала остались на уровне прошлого года, а кроссовера – выросли на 27,4%. Схожую динамику продаж показал Ecosport: рост 9,6% при падении продаж Fiesta, с которой сделан на одной платформе, – 253 600 шт. (-14,7%). C-cегмент останется важным как минимум до 2025 г., считают в Ford.

В 2017 г. глобальные продажи Focus составили 671 923 шт. (снижение на 6,3%), он занимал 8-е место по продажам среди всех моделей мирового рынка, по данным focus2move. В модельном ряду Ford его опережают только пикапы F-series – 1,08 млн шт. (+8,7%). Более успешные конкуренты в классе: Toyota Corolla – 1,22 млн шт. (-6,6%), VW Golf – 952 826 шт. (-3,5%), Honda Civic– 819 005 шт. (+21,7%).

В России Kuga уже сейчас начала опережать Focus – в марте 2018 г. было продано 1503 кроссовера (+61%) и 1395 Focus (+29%), по данным Ассоциации европейского бизнеса. В 2017 г. бестселлером марки был Focus – 15 086 (+26%), но продажи Kuga увеличились почти вдвое – 12 954 шт. (+54%).

Производство нового Focus начато на заводе Ford в немецком Саарлуисе, где модель производится с 1998 г. Время начала продаж пока официально не называется, как ожидается, это конец лета – начало осени 2018 г. Смена поколения на российском производстве во Всеволожске пока не известна. В этом году планируются обновления для текущей модели, сказал представитель FordSollers.