«Amazon начинал как книжный магазин, а мы – как автомобильная компания»

Дон Батлер, исполнительный директор подразделения Connected Vehicle and Services компании Ford Motor Co. Сергей Портер / Ведомости

Ford Motor Co. перерождается: компания, более сотни лет разрабатывающая и выпускающая автомобили, поставила себе цель стать поставщиком транспортных услуг. Что включает в себя не только создание самих машин, но «мозгов» для них – технологий и систем автономного движения автомобилей, а также управление парком самоуправляющихся машин. Век назад Генри Форд положил начало массовой автомобилизации Америки, создав недорогой автомобиль Ford T и установив зарплату на своих заводах в два раза выше средней по рынку – в результате чего рабочие тоже стали покупателями машин, которые они собирали, и автомобили вытеснили лошадей с улиц городов, а затем и деревень.

В начале XXI в. мир стоит на пороге новой транспортной революции: на смену автомобилям с двигателями внутреннего сгорания, управляемым человеком, идут электромобили с функцией автономного движения. О том, какие вызовы ставит «новая мобильность» перед разработчиками и производителями и как на них готовится ответить Ford, «Ведомостям» рассказал Дон Батлер, исполнительный директор подразделения Connected Vehicle and Services. В разговоре также принял участие Илья Стрыгин, вице-президент по IT компании Ford Sollers.

– Ford объявил о том, что становится поставщиком транспортных услуг. Почему вы решились на эту трансформацию?

– Даже на этом этапе мы по-прежнему воплощаем в жизнь идеи Генри Форда, ведь его видение заключалось в том, чтобы предоставить человеку доступное средство передвижения. И тот факт, что сейчас на дорогах мира более миллиарда автомобилей, говорит о том, что идея Генри Форда реализована. Но мы понимаем, что мир меняется: растет уровень урбанизации, движение на дорогах затрудняется, повышается уровень загрязнения воздуха. Параллельно меняется то, как люди хотят передвигаться, их привычки и желания. Владение автомобилем перестает решать все транспортные задачи, теперь кроме владения мы переходим к модели совместного использования и совмещения разных видов транспорта. Сегодня я могу воспользоваться своим автомобилем или делить его с кем-то, могу пересесть на общественный транспорт или на велосипед, могу пройтись. Вместе с этими изменениями эволюционирует и миссия Ford, и то, как мы с ней справляемся. Мы в Ford хотим быть частью любого маршрута, вне зависимости от того, каков он.

– Ровно 100 лет назад на улицах крупнейших городов были сотни тысяч лошадей и совсем не много автомобилей. Но уже через 20 лет машины полностью заменили лошадей. Какими вы видите города через 20-30 лет? Останутся ли на дорогах машины и не исчезнут ли водители?

– Изменения будут постепенными и будут сильно зависеть от географии и конкретных характеристик отдельных городов. Я думаю, что за пределами больших городов нам все еще будут нужны надежные индивидуальные средства транспорта. Но чем ближе к мегаполисам, тем больше и больше мы будем видеть модели совместного использования автомобилей и мультимодальные способы перемещения. Также в этом вопросе есть и временной аспект: автономные автомобили начнут появляться начиная с 2020-2025 гг., но для того, чтобы заместить ими весь автопарк, потребуются десятилетия. Так что в течение довольного долгого времени обычные и автономные автомобили будут сосуществовать на дорогах.