BMW X7: бездорожные излишества

Кроссовер BMW X7 способен двигаться по бездорожью благодаря большому дорожному просвету, кротким свесам и полному приводу со специальными режимами настроек BMW

Новый BMW X7 – тот редкий случай, когда уместно использовать зубодробительный шаблон из пресс-релизов – «долгожданный». Такую машину действительно давно ждали от BMW. Говорят, баварцы начали придумывать большой кроссовер еще в середине 2000-х, вскоре после запуска Х5, который оказался маловат для важнейшего из рынков – Северной Америки. Вроде бы им тогда помешал кризис 2008 г., потом ужесточение норм выбросов. Вероятно, компания еще и боялась выйти слишком далеко за пределы имиджа бренда и сначала – для опыта и подготовки публики – наплодила маленьких кроссоверов, а уж только потом перешла к крупным формам. Но скорее всего большой кроссовер просто оказался слишком сложной задачей для BMW: как одним автомобилем ублажить клиентов на таких разных рынках, как США, Россия, а теперь еще и Китай? Каждый, понятно, ждет от большого BMW своего. Это невероятной сложности пазл, примерно как женить российского бандита из «лихих 90-х» на добропорядочной американской девушке, мечтающей о блестящей карьере домохозяйки.

На основном рынке больших кроссоверов, в Соединенных Штатах, имидж BMW чрезвычайно респектабельный и интеллигентный. Если Mercedes-Benz в США предпочитают old money, потомственная богатая аристократия, Audi – бизнесмены, ухватившие первые большие деньги, Lexus – состоятельные ковбои и пенсионеры, Bentley и Rolls-Royce – те, кто потерял деньгам счет, то BMW скорее машина хорошо зарабатывающих интеллектуалов, например – едва ли не корпоративный стандарт для врачей (которые в США зарабатывают очень хорошо). На дорогах здесь встречаются купе и седаны с 3-й по 5-ю серии, разнообразные кроссоверы, чаще X3 и X5 (последний выпускается только в Спартанберге), в хорошую погоду – кабриолеты 1-й и 3-й серий. Популярные цвета – белый и черный, и никаких зеркальных стекол и отвисших губой до земли бамперов (хотя в Нью-Йорке случается всякое). Не увидишь на крышах BMW и мигалок – полиция ездит на Dodge и Ford, чиновники – на Chevrolet, пожарные и «скорая» – на пикапах и грузовичках. Изредка мелькнет в потоке тонированная шестерка-купе, но Америка, как известно, страна иммигрантов.

Домохозяйки же – один из столпов американской экономики – во всяком случае их наиболее состоятельная и продвинутая часть, давно и страстно мечтали о более вместительном BMW на замену приевшимся GMC, GLS, LX и прочим QX. Именно домохозяйкам больше всего нравятся полноразмерные SUV – в них удобнее всего выполнять долг перед страной, а именно развозить будущих налогоплательщиков (числом от двух до пяти) в школы и на тренировки, а также посещать магазины, рестораны и фитнесы, уверенно поддерживая высокий уровень потребительских расходов – основу процветания первой экономики мира. BMW X5 для этих целей был явно недостаточен даже с дополнительным третьим рядом сидений, который возмутительно съедает почти весь багажник.

Нам удалось прокатиться на предсерийных прототипах BMW X7 (на них доводятся ходовые качества модели) в окрестностях Спартанберга в Южной Каролине, где находится американский завод BMW, на котором будут выпускаться X7. Со всеми скидками на камуфляж (снаружи и внутри) и незавершенность деталей салона можно утверждать, что X7 для повседневной жизни в американском стиле явно приспособлен лучше X5. По габаритам (длина – 5150 мм, высота – 1795 мм, ширина – 1990 мм со стандартными колесами, диаметром дисков 21 дюйм, данные предварительные) он сопоставим с Mercedes-Benz GLS и Infiniti QX60. Три ряда сидений – шесть или семь мест – стандартно оборудованы электроприводами, передние – массажем и вентиляцией (опция). Второй ряд – два раздельных кресла или трехместный диван сдвигаются вдоль салона и с регулируемым наклоном спинки. На третьем ряду может с умеренным комфортом разместиться взрослый среднего роста, правда, забраться туда ему не совсем просто, пусть и сидения 2-го ряда сдвигаются и приподнимаются вверх, специально давая проход ступням. Дверцы багажника оборудованы электроприводом.

Водительское сидение очень комфортное – галантно приобнимает за талию, не позволяя сползать в поворотах, с множеством регулировок, действия с которыми отображаются на центральном дисплее. Приборная панель – виртуальная и меняет графику в зависимости от режима предустановленных настроек шасси, которых пять – Comfort, Sport, Individual, Eco Pro и Adaptive. К приборам примыкает центральный сенсорный экран, который чуть повернут к водителю – как на концепте X7, показанном осенью 2017 г. во Франкфурте. Кнопка запуска двигателя, так же как на концепте, спущена вниз к миниатюрному стику переключения передач. Да, и в новом X7 нет (и, видимо, больше никогда уже не будет) дисковода для CD. Но, во-первых, тут много розеток для подключения смартфонов (все они USB-C и только один USB-A в нише центральной консоли), а во-вторых, в США широчайший выбор радиостанций по платной подписке.

На рынок X7 выйдет в начале 2019 г. с четырьмя двигателями (два бензиновых и два дизельных) мощностью от 262 до 462 л. с. (для России нижняя граница, скорее всего, будет снижена до 249 л. с. из налоговых соображений, сказали в компании). Выведенные на пробный тест-драйв прототипы были оснащены 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Стандартными будут полный привод и адаптивная пневматическая подвеска всех колес с регулируемым дорожным просветом (пять положений с шагом 40 мм). Для X7 использована та же задне/полноприводная платформа CLAR (Cluster Architecture), что для текущих седанов 5-й и 7-й серий. Вместе с ней у большого кроссовера (впервые для X-серии) появятся подруливающая задняя подвеска (Integral Active Steering) и активные стабилизаторы поперечной устойчивости (опции).

Снаружи X7 не смотрится очень большим, но глаз скорее обманывает маскировочная окраска. Понять, что новый кроссовер заметно крупнее, можно, когда он оказывается рядом с X5 сопровождения. Внутри ощущения объема кузова очень разные за рулем и со второго ряда. С водительского сиденья салон кажется узким, обтягивающим драйвера, как в спортивном купе, сзади – просторным, как у минивэна. Кузов X7 снаружи и внутри кажется заостренным вперед, как носок топора-колуна – померить его возможности не было, и скорее всего внутри это именно ощущение – из-за массивного широкого центрального подлокотника, центральной консоли, выпуклостей двери и маленького руля. Можно точно сказать, что драйверская ориентация BMW сохранена настолько, насколько это возможно для большого кроссовера. Не уверен, что именно такой тип кабины понравится домохозяйкам, но, вероятно, в Спартанберге лучше изучили архетип.

Первая из трех версий, представленных на тест-драйв, – с дизельным 6-цилиндровым двигателем – показала безошибочно узнаваемый «бэмвешный» характер управления: острый и плотный руль с достаточно четкой, несмотря на полный привод, нулевой точкой, собранное упругое шасси и слегка выраженная избыточная поворачиваемость (насколько ее можно было почувствовать при езде в колонне за ведущим). Единственный обгон – тащившегося по двухполосному шоссе ниже разрешенной скорости старого пикапа – дался ожидаемо легко. В поведении прототипа чувствовалось некоторая синтетика – версия была оснащена подруливающей задней подвеской и активными стабилизаторами, скорее всего именно компенсация ими кренов сбивала привычную физику движения.

Зато электронные стабилизаторы сгладили многочисленные неровности периферийного американского шоссе: вторая машина с базовым дизелем была без них и со стандартной задней подвеской и справлялась с большими выбоинами асфальта откровенно плохо. Разница в ощущениях при смене режимов между Sport и Comfort показалась малосущественной, опять же в контрасте с первой машиной. Впрочем, даже более валкий кроссовер отлично проходил виражи на 100 км/ч. Динамика и тормоза базовой версии тоже показались вяловатыми по сравнению с первой машиной, на обгон идти не пришлось, да и не хотелось. Третья версия с 6-цилиндровым бензиновым мотором оказалась такой же послушной, как мощная дизельная, только еще тише и приемистей, хотя и дизельные в недостаточной шумоизоляции нельзя упрекнуть. Разве за то, что в спортивном режиме выхлоп сопровождается (или имитируется) довольно навязчивой подзвучкой из динамиков аудиосистемы, которая отдельно не регулируется и не отключается.

Мы ездили колонной на машинах, обклеенных черной с белыми прожилками пленкой, останавливались в безлюдных местах, и ни одного контакта с женской местной аудиторией так и не произошло. Единственным среагировавшим на крупные, высоко стоящие над дорогой машины оказался водитель сильно кастомизированного Jeep старой модели, притормозивший за нами в кармане возле шоссе. Он задал для приличия пару технических вопросов, выяснил марку и, пожелав нам хорошего дня, вернулся за руль и уехал.

То, что X7 способен двигаться по бездорожью, нам продемонстрировали на специальной трассе Gulches Off Road. Внедорожная подготовка X7 включает специальные режимы настроек шасси и мотора – «камни», «песок», «снег», «гравий» – и помощника спуска с горы. Самая мощная версия с V8 и самоблокирующимся задним дифференциалом легко спустилась по разбитым колеям к глинистому руслу реки и, пройдя вдоль него несколько сотен метров, непринужденно вползла обратно, пару раз вывесив колеса по диагонали. Маршрут тщательно огибал все обводненные места, но, как заверили нас инструкторы, X5 здесь бы не прошел посуху – из-за геометрии кузова и клиренса (его параметры для X7 пока не раскрываются). «Зачем кроссоверу такой стоимости и содержания возможности для бездорожья?» – конечно, спросили все. «Чтобы владелец мог проехать последнюю милю к месту охоты или рыбалки», – уверенно ответили представители компании. Американские домохозяйки на охоту и рыбалку точно не ездят, подумал я; наверное, им предстоит иногда делиться машиной с мужем, хотя в нормальной американской семье для этих целей всегда есть пикап. Но зато опыт с уверенностью позволяет сказать, что кузов прототипа X7 ни разу не скрипнул, переваливаясь на буграх, в пример некоторым якобы специально приготовленным для бездорожья моделям.

В общем, не знаю, как в Китае, а в США и России долгожданный кроссовер точно найдет покупателя, несмотря на бездорожные излишества. Что добавить про автомобиль специально для потенциального российского потребителя? Он большой, хотя и не огромный, и наверняка страшный, если судить по пропорциям и концепту. Он точно будет очень дорогой, если прикинуть все то, что заявлено в базовом оборудовании, – взять хотя бы пневмоподвеску, электрорегулировки «всего» и фары с лазерными излучателями (как у BMW i8 и Rolls-Royce Phantom VIII). Да, пожалуй, важная деталь – бардачок: он, к сожалению, совсем не такой большой, как ковши на незабвенных «пятерках» E34 – туда поместятся четыре-пять пачек банкнот, но, пожалуй, ничего более серьезного – он мелкий, узкий и длинный (и полосатый жезл туда вроде тоже не влезет). Возможно, пока в Мюнхене так долго разрабатывали машину, необходимость в объемистом бардачке и для нашего рынка отпала?

В России продажи серийной версии BMW X7 (заводской индекс G07) начнутся одновременно с другими странами. Наш рынок оценивается компанией как третий по объему для нового кроссовера после США и Китая.

Тест-драйв организован компанией BMW