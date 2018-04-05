Дополнительные опции в автомобиле могут увеличить его цену в разы

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













С прошлого года покупателям Phantom VIII доступна опция под названием The Gallery: застекленное торпедо лимузина выступает в роли витрины, в которой может быть выставлен практически любой объект искусства, подходящий по размерам

Спрос на люксовые автомобили в России стабилен, говорят опрошенные «Ведомостями» дилеры: продажи в зависимости от марки – десятки и сотни штук в год. А флуктуации в годовой статистике объясняются, как правило, сменой модельного ряда и сроками изготовления эксклюзивного автомобиля. Например, в прошлом году упали продажи Bentley и Rolls-Royce – потенциальные клиенты ждали выходящие на рынок в этом году кроссовер Bentley Bentayga V8 и новое поколение купе Bentley GT, новый флагманский лимузин Rolls-Royce Phantom VIII и первый кроссовер Rolls-Royce Cullinan. Зато выросли продажи у Maserati, Lamborghini и Aston Martin – покупатели распробовали их новые модели. По данным агентства «Автостат», лидером продаж в категории люкс (к ней агентство относит Aston Martin, Bentley, Ferrari, Lamborghini, Maserati, Mercedes-Benz Maybach S-Klasse, Rolls-Royce) в 2017 г. остался Mercedes-Benz Maybach S-Klasse (660 шт.), вторым и третьим стали кроссоверы Maserati Levante (345 шт.) и Bentley Bentayga (156).

Всего же, по данным «Автостата», в России на 1 января 2018 г. насчитывалось 11 200 люксовых автомобилей – менее 0,03% от общего парка легковых машин в стране (42,4 млн единиц). Третья часть всех зарегистрированных в стране люксовых машин приходится на марку Bentley (почти 3800 шт.). На втором месте располагается Mercedes-Maybach (около 2500 шт.). Далее следуют Maserati (1300 шт.) и Rolls-Royce (1100). 55% всех люксовых автомобилей в России стоят на учете в Москве (6200 шт.). В тройке лидеров также Санкт-Петербург (1037 шт.) и Подмосковье (1027 шт.).

Сделайте нам красиво

Доля автомобилей, изготовленных на заказ, увеличивается и в 2017 г. составила 30%, говорит представитель дилерской компании «Авилон». Стоимость дополнительных опций и затрат на персонализацию может в разы превышать стоимость машины (относительно стандартной комплектации), но в среднем составляет более 60%.

От заказа люксового автомобиля до его поставки может пройти год и более. В первую очередь производители люксовых автомобилей часто сознательно сдерживают производство, чтобы сохранить эксклюзивный имидж своих марок. Признанным мастером этого был предыдущий президент Ferrari Лука ди Монтедземоло. «Мы решили снизить [производство] по трем очень ясным причинам, – говорил ди Монтедземоло «Ведомостям» в 2014 г. – Во-первых, чтобы сохранить (а желательно даже повысить) эксклюзивность бренда. Во-вторых, чтобы поддержать и повысить стоимость тех автомобилей, что уже обрели владельцев. В-третьих, чтобы быть в состоянии поддержать стоимость автомобилей Ferrari, которые продаются на международных аукционах <...> В 2013 г. мы побили исторические рекорды Ferrari абсолютно по всем финансовым показателям».

Кроме того, удлиняет сроки производства и сама возможность персонализации люксового автомобиля – чтобы согласовать варианты отделки, многие клиенты лично приезжают на автозаводы, иногда не по одному разу.

«Весь этот люксовый бизнес – в деталях, тут есть две ключевые характеристики: вкус и высочайшие технологии, – рассказывал ди Монтедземоло. – Ведь когда вы приходите в Brioni, Zegna или Ralph Lauren, вы можете купить готовый пиджак, а можете заказать индпошив <...> Много лет назад ко мне обратился один из братьев Марсиано [создателей джинсовой марки Guess]: «Лука, сделайте мне автомобиль с интерьером из моей джинсовой ткани». Но тогда это было невозможно по техническим причинам: не было тканей с достаточным уровнем пожаробезопасности и проч. Сегодня эти проблемы уже решены».