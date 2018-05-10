Rolls-Royce представил первый в истории марки внедорожник
В модели Cullinan дизайнеры старались воплотить образ сурового саксонского воина
Британский производитель люксовых автомобилей Rolls-Royce Motor Cars, входящий в BMW Group, представил первый внедорожник (SUV) марки Cullinan
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Внедорожник назван в честь самого крупного из найденных в мире алмазов ювелирного качества, бриллианты из которого украшают корону и скипетр британских монархов
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В основе модели – алюминиевая платформа-каркас Architecture of Luxury, позволяющая свободно проектировать дизайн кузова. Cullinan – вторая модель на этой платформе после флагманского лимузина Phantom восьмого поколения
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Габариты машины: длина – 5341 мм, ширина – 2164 мм, высота – 1835 мм, колесная база – 3295 мм. Ее длина и колесная база короче Phantom VIII со стандартной колесной базой (5762 и 3552 мм соответственно), но она выше лимузина (2018 и 1664 мм соответственно)
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«Одним из первых преимуществ Architecture of Luxury, которое я оценил, приступив к работе над Cullinan, была возможность поместить колеса и крышу точно там, где я хотел их видеть, – сказал директор по дизайну Rolls-Royce Motor Cars Джайлз Тэйлор. – Это позволило наделить внешность автомобиля уверенным и воинственным характером (…) и в то же время обеспечить максимально удобный доступ к заднему ряду сидений»
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Вертикальные и горизонтальные линии передней части кузова «создают эффектный образ, напоминающий суровое выражение лица саксонского воина – в первую очередь, благодаря линии, проходящей над решеткой радиатора и дневными ходовыми огнями, выглядящими, словно нахмуренные брови», объясняют дизайнеры стиль модели
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Клиенты попросили нас создать автомобиль, который предложит роскошь без границ даже в самом смелом приключении. Cullinan – тот самый автомобиль. «Cullinan - автомобиль, на котором можно уехать в абсолютно любую точку мира», – говорит гендиректор Rolls-Royce Motor Cars Торстен Мюллер-Отвос
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Компания называет Cullinan первым трехобъемным (т. е. с выделенным багажником) автомобилем в сегменте SUV. Тем не менее для доступа в багажник в кузове предусмотрена пятая дверь (впервые в машинах Rolls-Royce)
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Cullinan создан для самостоятельного вождения, для этого рулевое колесо меньше по диаметру, чем у лимузина, и более толстое в хвате
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Модель будет выпускаться с четырех- (Individual Seat) или пятиместным (Lounge Seat) салоном. В версии с двумя раздельными задними сидениями салон и багажное отделение разделяет стеклянная перегородка, которая улучшает шумоизоляцию и отделяет пассажирский салон от внешней среды при открытой пятой двери
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В Lounge Seat заднее сиденье можно сложить, впервые в истории Rolls-Royce. Для этого используются электроприводы
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Задние пассажиры сидят чуть выше передних, так у них лучше обзор через окна и панорамную крышу. В передних сиденьях для них сделаны откидные столики и сенсорные мониторы
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В Individual Seat задние пассажирских кресла разделены центральной консолью со встроенным шкафчиком для напитков, где помещаются декантер, бокалы для виски и шампанского и холодильник. Сиденья можно сдвигать в разных плоскостях и регулировать угол наклона
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Стиль салона Cullinan напоминает Phantom VIII, сделанный в концепции минимализма – функциональные элементы спрятаны, лаконичные, неперегруженные поверхности не отвлекают
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Салон Cullinan – сочетание подлинной роскоши с простотой и функциональной симметричностью, считает компания
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Двери внедорожника по традиции марки навешены на передней и задней стойках, распахиваются навстречу друг другу. Внешние ручки с сенсорными кнопками для отпирания замков, для закрывания дверей используются сервоприводы
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Для удобства посадки автомобиль опускается пневмоподвеской на 40 мм при открывании дверей
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Нижние кромки боковых двери заканчиваются под порогами автомобиля – таким образом, пороги останутся чистыми после езды по грязному покрытию
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Решетка сделана из отполированной вручную нержавеющей стали
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Багажник пятиместной версии вмещает 600 л груза, четырехместной – 526 л
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В SUV используется тот же двигатель V12 объемом 6,75 л с двумя турбонагнетателями, что и в Phantom VIII, но его мощность на 8 л. с. выше (571 л. с.), а крутящий момент на 50 Нм ниже (850 Нм при 1600 об./мин.).
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У Cullinan полный привод и полноуправляемое шасси (подруливающая задняя ось), впервые на моделях Rolls-Royce. Пневмоподвеска с изменяемым дорожным просветом и электронно-управляемые амортизаторы
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Максимальная скорость ограничена 250 км/ч, динамику разгона 2,7-тонной машины компания не приводит
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Все кожаные поверхности салона, с которыми соприкасается водитель или пассажир, включая подлокотники передних дверей, крышку-подлокотник центральной консоли, обивки задних стоек и центральный подлокотник сзади, оборудованы обогревом
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Для багажника можно заказать съемные модули, предназначенные для упаковки снаряжения для разных видов спорта и развлечений, включая восхождения на вулканы и гонки дронов. Модули оборудованы сервоприводами и подключаются к электрической системе автомобиля
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