Rolls-Royce представил первый в истории марки внедорожник

Rolls-Royce Motor Cars

«Одним из первых преимуществ Architecture of Luxury, которое я оценил, приступив к работе над Cullinan, была возможность поместить колеса и крышу точно там, где я хотел их видеть, – сказал директор по дизайну Rolls-Royce Motor Cars Джайлз Тэйлор. – Это позволило наделить внешность автомобиля уверенным и воинственным характером (…) и в то же время обеспечить максимально удобный доступ к заднему ряду сидений»

5/25