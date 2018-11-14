Авто / Автомобильная промышленность

«Камаз» объявил три пятницы в ноябре днями простоя

Заказы на грузовые автомобили стали снижаться, объясняет компания
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На «Камазе» пятницы 16, 23 и 30 ноября определены днями простоя. Сотрудники за эти дни получат 2/3 от зарплаты. Об этом сообщили «Вести «Камаза» и подтвердил представитель автоконцерна. Первые две пятницы затронут часть вспомогательного персонала, а 30 ноября не будет работать и конвейер.

Режим работы в декабре будет утвержден в конце ноября, говорит представитель: «Скорее всего, практика использования простоев продолжится». Причина этого – снижение заказов на грузовые автомобили. Российский рынок тяжелых грузовых автомобилей полной массой 14–40 т (основной сегмент «Камаза») в августе 2018 г. начал сокращаться, падение в III квартале составило 10%, указывает представитель «Камаза». До этого продажи непрерывно росли с марта 2016 г.

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