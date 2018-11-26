Авто / Автомобильная промышленность

Арестованный в Японии Карлос Гон останется у руля акционера «АвтоВАЗа»

Он сохранит за собой должность председателя совета директоров нидерладской Alliance Rostec Auto B.V. – СП Renault и «Ростеха»
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Главный исполнительный директор Renault и теперь уже бывший председатель советов директоров Nissan Motor Co и Mitsubishi Motors Карлос Гон останется председателем совета директоров СП Renault и «Ростеха», которому принадлежит 96,6% «АвтоВАЗа», – нидерландской Alliance Rostec Auto B.V. Менять его не планируется, рассказал «Ведомостям» близкий к акционерам СП человек. Это же следует и из комментария представителя Renault: «Нет никаких изменений ни в планах Alliance Rostec Auto B.V., ни в ее руководстве». Представитель «Ростеха» от комментариев отказался.

Окружная прокуратура Токио арестовала Гона 19 ноября. Он подозревается в нарушении требований к обязательной отчетности, введении инвесторов и регуляторов в заблуждение о размерах его вознаграждения и нецелевом расходовании средств Nissan. По данным следствия, с 2010 по 2017 г. Гон не уведомил Токийскую фондовую биржу о доходе на общую сумму 8 млрд иен (около $71 млн).

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