Продажи новых машин в России уже превысили показатели всего прошлого года

За январь – ноябрь россияне приобрели 1,63 млн автомобилей: это на 14% больше показателя 2017 года

Самой популярной моделью в ноябре 2018 г. осталась Lada Vesta Андрей Гордеев / Ведомости

В 2018 г. рынок новых машин уже превысил показатели прошлого года. Покупатели скупают машины благодаря предновогодним скидкам и грядущему повышению НДС.

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в ноябре 2018 г. выросли на 10,1% до 167 494 шт., сообщила Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ). Рынок снова вернулся к двузначному росту. В сентябре и октябре он рос менее чем на 10%.

За январь – ноябрь 2018 г. продажи выросли на 13,7% до 1,63 млн машин. Это уже на 2% больше, чем за весь 2017 год. По прогнозу АЕБ, за весь 2018 год продажи вырастут на 13% и превысят 1,8 млн машин по сравнению с 2017 г.

АЕБ ожидает похожий по темпу рост в декабре, так как покупатели будут спешить использовать преимущества предновогодних ценовых предложений, включая старую ставку НДС, комментирует председатель комитета автопроизводителей ассоциации Йорг Шрайбер. С января 2019 г. НДС, в том числе и на автомобили, вырастет с нынешних 18% до 20%.

В годовом выражении продажи всех десяти самых популярных марок растут, сообщает АЕБ: Lada прибавила 16%, KIA – 24%, Hyundai – 14%, Renault – 6%, Volkswagen – 20%, Toyota – 15%, Škoda – 30%, Nissan – 8%, ГАЗ (коммерческие автомобили) – 1%, Ford – 6%.

Накануне, 5 декабря, «АвтоВАЗ» сообщил, что в ноябре поставил рекорд по продажам в этом году. Было продано 33 663 машины – на 15,4% больше, чем в ноябре 2017 г. При этом у марки вновь сменился флагман – на первое место вышло семейство Lada Granta, которое в этом году «АвтоВАЗ» обновил. По данным АЕБ, было продано 13 324 автомобиля.

Второй по популярности моделью в ноябре стала Lada Vesta – 8510 шт. Впрочем, по итогам совокупных продаж за 11 месяцев она по-прежнему остается на первой строчке – 96 783 автомобиля.