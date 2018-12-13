Kia Sportage Premium: Нарушитель границ

Сочетание неброской наружности с богатым внутренним миром, пожалуй, очень плохой вариант для машины класса и цены Kia Sportage Максим Стулов / Ведомости

Это во Франции или в Италии человек, выбирая себе автомобиль, в первую очередь думает об утилитарности, а уже потом обо всем остальном. Мой случайный французский знакомый, успешный дирижер, ездит на минивэне пугающего возраста, потому что его жена – виолончелистка и ей так удобней; хотя по доходам мог бы вполне позволить себе большой премиальный внедорожник. Итальянец, у которого мы несколько раз снимали жилье, владелец нескольких домов и вилл, пожилой и будто заржавленный человек, всякий раз с кряхтеньем выбирается из микролитражки – и на вопрос, не хочется ли ему чуть большего удобства, отвечает непонимающей улыбкой...

В России до последнего времени было совершенно не так, в России человек мог снимать конуру в новой Москве, а ездить на машине стоимостью в эту же самую конуру: иначе, кажется ему, уважения не видать, надо прыгать выше головы.

Для спокойных

Но растет, и быстро, доля россиян, особенно москвичей, кому, будто они во Франции, важней надежность и экономичность транспортного средства. Такие автолюбители, как правило, достигли уже известного положения, могут не пыжиться и набирать высоту спокойно, шаг за шагом: ничего, сейчас «кореец», потом «японец», потом уже «немец».

Стремление к комфорту, к современному обустройству машины, которая все меньше машина и все больше устройство из мира интернета вещей, – им не чуждо прямо сейчас. Кроме того, в приличном обществе хорошим мужским тоном стало обсуждение этих самых разнообразных примочек, напиханных в автомобили; на скучной работе, сидя у надоевшего монитора, иной раз так приятно отвлечься и почитать о курсовой устойчивости, автоматическом удержании в полосе и интеллектуальном круиз-контроле! И затем вздохнуть: жалко, что только почитать, не попробовать; среднему классу в нынешнем его изводе на премиум-автомобиль не заработать без дикого перенапряжения.

Автопроизводители эти надобности клиентов понимают как никто другой – рынок в России только начал подниматься, спрос крепнет, но все хрупко, бывали и существенно лучшие времена; отсюда, надо полагать, и появляются помеси, подобные Kia Sportage GDI Premium. Против обыкновения, последнее слово в названии отражает не столько амбиции производителя и его отдела маркетинга, сколько содержание машины: она действительно как следует, по-премиальному напичкана разного рода автоматикой и дополнительными удобствами. А внешность? – что внешность! обманчива.

Чем богаты

Младшее поколение автоиспытателей первым делом обнаружило, что задние сиденья Sportage Premium оборудованы подогревом. К тому моменту, как стартовал наш тест-драйв, зима сжалилась над Москвой и пришла. Понятное дело, утренняя посадка в родную холодную машину городским детям, привыкшим уже к относительно теплой погоде, казалась делом неприятным; а тут такое дело!

Дополнительно выяснилось, что сзади есть USB-разъем, а значит, обычная отговорка родителя, что-де нечего в телефон смотреть, он быстро садится, – не работает! Еще плюс! Конечно, это еще очень юные, но уже опытные заднескамеечники, изведавшие самые что ни на есть крутые машины, – так что скорость, с которой они разобрались с Kia, делает честь прежде всего разработчикам машины: все оказалось доступно и понятно.

Точно так же доступно и понятно оказалось водительское окружение, все эти многочисленные кнопочки, шайбочки и т. п. Даже настройка радио, которая весьма часто оказывается нетривиальной задачей, а в одной из суперпремиум-машин тест-драйвер ее вообще не смог решить, в Kia Sportage поддалась всего за два дня. Совсем уж удобной ее не назовешь, но привыкнуть несложно.

Было интересно поиграть и в те самые примочки, которые перечислять соскучишься: система удержания в полосе, помощь при торможении, контроль слепых зон, помощь при выезде задом с парковки… – а еще же три режима настроек движения, один из которых спортивный! Об этом позже, а тут надо сказать, что есть еще вроде бы система распознавания усталости водителя, но вот с ней познакомиться как-то не удалось. Все же остальное работает без нареканий.

Строго и солидно

Уже и смешно вспоминать времена, когда корейские высокотехнологические изделия были непременно блестящие или в золоте, выглядели аляповато и дизайнерски беспомощно. Теперь ничего этого не нужно, корейская работа считается в мире синонимом если не безупречного качества, то уж точно старательности, и автомобилей это касается в полной мере. Корейские машины устойчиво заняли места в десятке наименее ломающихся марок, но все-таки – не лучших с точки зрения интерьера.

Kia Sportage Premium не революционизирует ситуацию, не выйдет назвать интерьер этого автомобиля потрясающим – но и недостатков нет. Кожа на руле и сиденьях – да, встречается выделка куда более высокого качества, но это именно кожа, и она отлично прошита и выглядит строго и солидно.

Пороги снабжены накладкой с надписью Kia, и она светится, когда дверь открыта – вторично? Конечно, вторично, но почему «немцам» можно навязчиво напоминать о себе при каждом удобном случае, а «корейцам» этого делать не стоит? Можно было бы, наверное, посетовать на архаическую ручку автомата – но мне, пожалуй, такой вариант нравится больше джойстиков, ставших почти стандартными для премиальных марок.

Хороших слов заслуживает организация пространства для разнообразных мелочей: емкостей много, они удобны, за несколько дней эксплуатации я к ним так привык, что потом путался в собственной машине. Багажник размерами не поражает, но помещается туда все, что может быть нужно семье из пяти человек в рутинной поездке на дачу – упихивать не пришлось.

Зачем привлекать внимание

Внешность, увы, у Kia Sportage – и тут не важно, Premium он или нет, – несколько унылая. Такой себе трудолюбивый жучок, пыхтящий по своим делам. В морде, как заметила юная испытательница, можно было бы прочитать эдакую растерянность, даже нерешительность; бока, иногда служившие у корейских автомобильных компаний местом для вычурных дизайнерских упражнений, здесь совершенно невыдающиеся; наконец, корма показалась мне какой-то усталой и согбенной, и весело присобаченные задние фонари не спасают, а скорей ухудшают впечатление.

Но есть ведь и вполне утилитарное назначение такого скучного облика. Далеко не всякому человеку хочется, чтобы на него обращали внимание, чтоб на его машину бросали восхищенные взгляды и фотографировались возле нее. Сочетание неброской наружности с богатым внутренним миром, пожалуй, ничем не плохой вариант.

Поехали, пожалуй

Двигатель в премиальном Sportage, естественно, самый мощный во всей модельной гамме, но нельзя сказать, что это задорный, зовущий на водительские подвиги автомобиль. Во всех режимах, кроме спортивного, Kia, скажем так, не слишком отзывчив к желанию водителя прохватить по свежевыпавшему снежку. Нет, скорость Sportage, несомненно, набирает, и даже неплохо набирает, но это не спорт-кроссовер. В режиме «спорт» дело идет поживей, но и тут ожидания не совсем совпадают с реальностью, вышивать по многорядному шоссе не то чтобы невозможно, но как-то не хочется.

Зато прочие ездовые характеристики неплохи: торможение четкое, ясное; крены в крутых поворотах небольшие и нисколько не пугающие. Руля машина слушается удовлетворительно – вероятно, можно было бы сделать ощущение от связи с колесами более выраженным. Расход топлива за время испытаний (пробег – 368 км) составил 9,1 л на 100 км при средней скорости 28 км/ч.

Голос!

Аудиосистема JBL – одно из главных достоинств Kia Sportage Premium. Для прослушивания, вопреки настойчивым крикам юных тест-драйверов, был выбран заезженный донельзя скрипичный концерт Мендельсона в исполнении рано умершего прекрасного советского скрипача Андрея Корсакова в сопровождении светлановского оркестра. Богатый тембр, характерный для Корсакова (а играл он на скрипке Санто Серафина, ученика Николо Амати, того самого, кто учил и Антонио Страдивари), был воспроизведен с редкой достоверностью, разве что чуть глуховато – но последнее, скорее, следствие несовершенства самой записи. Потому что флоридская группа Lynyrd Skynyrd с их дебютным и лучшим альбомом Pronounced Leh-nerd Skin-nerd прозвучала ровно так, как и должна была прозвучать.