«Трансмашхолдинг» намерен утроить продажи за рубежом

Холдинг ставит не только на экспорт, но и на зарубежную сборку

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«Трансмашхолдинг» – крупнейший российский производитель рельсового транспорта Максим Стулов / Ведомости

Компания TMH International (TMHI) со штаб-квартирой в Швейцарии – она отвечает за международный бизнес группы «Трансмашхолдинг» (ТМХ) – планирует довести продажи на внешних рынках до 500 млн евро в год, сообщил гендиректор TMHI Мартан Вожур корпоративному изданию группы.

В 2017 г. этот показатель составил 12,2 млрд руб., сообщил «Ведомостям» представитель ТМХ, данных за 2018 г. он не дал. Это 156,6 млн евро по курсу ЦБ на 25 декабря. Получается, группа собирается увеличить продажи за рубежом более чем в три раза.