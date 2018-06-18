«Трансмашхолдинг» арендовал бизнес-центр в центре Москвы

Это одна из крупнейших сделок по аренде офисов в 2018 году

Статья опубликована в № 4589 от 18.06.2018 под заголовком: Машинисты из Хамовников

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Очередная крупная сделка отражает растущий спрос на московские офисы roomfi.ru

Ведущий российский производитель электровозов и вагонов «Трансмашхолдинг» арендовал у корпорации АЕОН бизнес-центр в Хамовниках, рассказали «Ведомостям» два человека, близких к разным сторонам сделки. «Трансмашхолдинг» арендовал полностью бизнес-центр на ул. Ефремова, 10, площадью 11 360 кв. м, подтвердил представитель корпорации АЕОН. Головной офис «Трансмашхолдинга» действительно переедет в Хамовники, знает и человек, близкий к этой компании. Представители «Трансмашхолдинга» и брокера сделки Colliers International от комментариев отказались.

С начала 2018 г. это третья по размеру сделка на рынке аренды офисов, подсчитали аналитики CBRE.