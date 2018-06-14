Москва распродаст офисы

Статья опубликована в № 4587 от 14.06.2018 под заголовком: Москва освободит место на миллиарды рублей

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Переезд в «Око» повысит эффективность управления городским имуществом Евгений Разумный / Ведомости

Освобождающиеся после переезда городских структур в «Москва-cити» здания в ближайшее время будут выставлены на торги. Всего планируется продать на аукционах 51 объект общей площадью 79 800 кв. м, рассказал «Ведомостям» руководитель департамента городского имущества Максим Гаман. По его словам, стартовая стоимость достигает 15,74 млрд руб. По итогам торгов стартовые цены увеличатся на 10–15%, надеется Гаман.

Сейчас в этих помещениях располагается 4400 сотрудников департаментов городского имущества, информационных технологий, торговли и транспорта и подведомственных им организаций. По словам Гамана, они разбросаны по всему центру города, большинство их построено в первой половине XX в., содержание обходится недешево, а многие нуждаются в капитальном ремонте.