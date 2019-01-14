Российский завод GM покупают иностранные инвесторы

Сделка может составить около $200 млн, в зависимости от ее условий и намерений нового собственника Антон Ваганов/ТАСС

Федеральная антимонопольная служба одобрила покупку «Юнисон авто рус» (принадлежит белорусско-британскому «Юнисон») завода «Дженерал моторз авто» в Санкт-Петербурге, сообщило ведомство 14 января. Ходатайство было подало 19 декабря 2018 г. ФАС установила, что это сделка не приведет к ограничению конкуренции.

По данным «СПАРК-Интерфакса», 30% ООО «Юнисон авто рус» принадлежит белорусскому ООО «Юнисон авто», по 25% — у председателя набсовета «Юнисона» Алексея Ваганова и Владимира Ботвинко, 20% — у британской «Баксуорт трэдинг лимитед». «Юнисон» занимается сборкой легковых автомобилей, а также специальной и коммерческой техники. Сейчас на заводе компании около Минска выпускаются автомобили Peugeot, Citroen, Cadillac, Chevrolet Tahoe и китайского автопроизводителя Zotye.

Представители «Юнисон», ФАС и General Motors не ответили на запросы «Ведомостей».

Американская General Motors ушла из России в 2015 г., а завод (мощность 98 000 машин в год) был законсервирован. Его строительство обошлось компании в $300 млн. Скорее всего, сумма приобретения будет в разы меньше, считает аналитик «ВТБ капитала» Владимир Беспалов. Окупить $300 млн в текущих условиях на рынке будет сложно, замечает он: «Рынок хоть и растет, но остается небольшим (почти на 40% меньше, чем в рекордном 2012 г.) и очень конкурентным».

Сделка может составить около $200 млн в зависимости от ее условий и намерений нового собственника по дальнейшей эксплуатации мощностей, считает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. Завод рассчитан на крупноузловую сборку с низким уровнем локализации, и если «Юнисон» планирует выстраивать в России производство с высоким уровнем локализации, это потребует от компании существенных инвестиций, отмечает эксперт.

Мощности предприятия отвечали докризисным реалиям и сейчас избыточны, предполагает Жарский. Он считает маловероятным запуск производства на полную мощность для сборки автомобилей китайских брендов и перевод в Россию производства Cadillac Escalade и Chevrolet Tahoe. «Опыт работы «Юнисон» с GM может быть использован, и в Россию могут вернуться другие модели концерна, ушедшие с рынка еще в 2015 г.», — заключает он.