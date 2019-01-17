Авто / Легковые автомобили
Статья опубликована в № 4735 от 18.01.2019 под заголовком: Renault уезжает в интернет

Renault хочет через интернет продавать автомобили в России

Купленные через онлайн-шоурум машины привезут клиенту на дом
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Об этом «Ведомостям» рассказали топ-менеджеры одной из дилерских компаний французского автоконцерна и человек, знакомый с менеджерами Renault. Новый инструмент компания может использовать при выводе на рынок своей главной новинки 2019 г. – купе-кроссовера Renault Arkana, рассказывают собеседники «Ведомостей». Начало продаж ожидается в мае-июне, цены на автомобиль пока не объявлены. Идея такая: первые покупатели, полностью оплатившие машины онлайн, получат их с доставкой на дом.

Renault постепенно расширяет функционал своего онлайн-шоурума и «среди рассматриваемых возможностей – полная онлайн-оплата стоимости автомобиля и его доставка клиенту», говорит представитель компании.

Онлайн-шоурум создан Renault в России в 2016 г., а в 2017 г. здесь появилась возможность внести небольшую сумму и забронировать понравившуюся модель. Но чтобы выкупить машину или же отменить покупку, нужно приехать к дилеру.

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