Авто / Автомобильная промышленность

Renault и «Ростех» стали единственными владельцами «АвтоВАЗа»

Их совместное предприятие получило 100% акций автопроизводителя
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Голландская Alliance Rostec Auto B.V. (совместное предприятие Renault и «Ростеха») консолидировала 100% акций крупнейшего российского автопроизводителя — «АвтоВАЗа». Это следует из опубликованного списка аффилированных лиц автоконцерна по состоянию на 31 декабря 2018 г.

Консолидация произошла по результатам принудительного выкупа акций «АвтоВАЗа», объявленного СП в октябре 2018 г. К тому моменту Alliance Rostec Auto B.V. собрала 96,64% акций «АвтоВАЗа». Оставшийся пакет обошелся Rostec Auto B.V. почти в 5 млрд руб.

Консолидация 100% акций «АвтоВАЗа» — один из этапов программы рекапитализации «АвтоВАЗа» общей стоимостью более 100 млрд руб. Ранее Renault и «Ростех» участвовали в допэмиссиях автопроизводителя, в том числе конвертируя долги в акции «АвтоВАЗа».

На завершающем этапе рекапитализации «Ростех», как ожидается, простит «АвтоВАЗу» долг в более чем 20 млрд руб.

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