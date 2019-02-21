Land Rover Discovery: Универсал в пятом поколении

Заметен в потоке, удобен в управлении, экономичен, не утомителен в дальнем пути – Discovery хорош почти всем, – но места маловато

Нельзя сказать, что Land Rover Discovery как-то особенно велик – но это точно ладный, т. е. не громоздкий, и солидный автомобиль Максим Стулов / Ведомости

Дети завели новых дачных друзей и забрались к ним в гости в дальний уголок поселка – а поселок в густом лесу. Снега много, но оттепель была, и снег здорово воды набрал, а потом его прихватило кое-где, заледенел: погода чуть ниже нуля. Бульдозер проделал во влажном снегу дорогу, но нож пошел чуть криво, и часть вроде бы почищенной поверхности на поверку оказалась откосом кювета. Land Rover Discovery, пижонски, рекламно плывший сероватой своей тушей через заснеженный поселок, среди сосен, вдруг дернулся и стал сползать влево, перекашиваться, крениться.

Пришлось остановиться, стать на ручник, спрыгнуть в глубокий снег – и все это только для того, чтобы ощутить отчаяние: без трактора не справиться! Да как его подцепить еще, Discovery этот, – надо же разобраться, марка славится нетривиальными решениями!

Ладно, надо попробовать сдать назад, надо поколдовать с настройками – вдруг, ну вдруг дело небезнадежно? Да нет, слишком косо стоит.

За рулем крен показался не таким уж критическим, мотор, даром что дизельный, завелся почти неслышно – но покоя все это не принесло, нервная дрожь бьет, и – опа! – по гибельной ошибке шайба, переключающая передачи, вместо задней остановилась на передней! А нетерпеливая нога уже давит, давит на газ, и мелькнуло в голове, что теперь, может, и трактор-то не справится.

А Discovery просто взял да и вылез. Буксанул, завыл двигателем, дернулся, задняя часть поехала было вниз, пошла ко дну кювета – но полный привод и высокая посадка позволили не сесть на брюхо и где-то зацепиться за твердую землю; скольжение прекратилось – и, вместо того чтобы увязнуть, Land Rover продолжил короткий путь к дальней дачной цели. И на обратном пути, уже с детьми общим счетом семь человек, чтобы не повторять переживаний, Discovery был решительно пущен туда, где под снежной целиной должна была лежать твердая дорога – и опять все прошло гладко.

Крупное морское животное

Цвет тестовой модели, глубокий серый, вызывал у испытателей почему-то однозначные океанские ассоциации: кашалот не то сейвал; скорее кашалот – у того огромная прямоугольная морда. Надо думать, эта ассоциация – комплимент дизайнерам Discovery: киты, несмотря на гигантские размеры, грациозные и стремительные животные, да и выглядят более чем солидно в окружении даже довольно крупных соседей.

Нельзя сказать, что Discovery как-то особенно велик – но это точно ладный, т. е. не громоздкий, и солидный автомобиль. Наверное, можно сказать, что корма вышла несколько кургузой (дальше под это утверждение будет подведена и хозяйственная база). В остальном же можно только удивляться, как совершенно иной в дизайнерском отношении автомобиль выглядит понятным и очевидным преемником предыдущей модели Discovery.

Приятно и то, что создателям удалось избежать вычурности и новаторства – а в серой гамме машина выглядит предельно респектабельно и консервативно.

Избыточные надежды

Библейский пророк Иона побывал во чреве кита; та же судьба постигла сказочного Пиноккио и его отца из таинственной сказки Карло Коллоди; ни одному ни другим внутри животного комфортно не было.

Что касается переднего и среднего рядов Discovery, о тесноте или, там, скученности говорить не приходится: места не очень много, но все-таки вполне достаточно, чтобы расположиться троим взрослым и двум детям в бустерах. Однако машина заявлена как семиместная, и два дополнительных сиденья с приятной легкостью разворачиваются в том месте Land Rover, что еще недавно называлось багажником.

Багажник – это ведь пространство для багажа, не так ли? В семиместном варианте у Discovery багажника нет: ни пространством не назовешь, ни сколько-нибудь значительный багаж не положишь. Весьма точно измерить оставшуюся узость можно в пятилитровых бутылках с водой: их туда помещается шесть.

Занятным вышел выезд из дачного поселка на местный рынок – к путешествию присоединились неавтомобилизированные соседи, известные своим хлебосольством даже в обычных обстоятельствах, а тут речь шла о празднике. Дети, безосновательно рассчитывавшие на какие-нибудь сладости либо игрушки, присоединились к взрослым – и дорога туда получилось шумной или даже, можно сказать, крикливой.

Обратную же дорогу следовало бы скорее описать как цирковой номер: в «узость» поместились почти исключительно продукты из зеленной лавки; удалось задержать на секунду и, быстро захлопнув заднюю дверь, обеспечить поездку в багажной щели верхом на яблоках и помидорах трехкилограммовому лососю – но это и все. Остальные продукты и хозяйственные товары были рассованы по салону, вручены детям и взрослым. Общество, увы, понесло и некоторые потери, причиной которых была драка двух малолетних держателей куриных ног.

В далекие края

Однако если не ставить перед Discovery задач, будто это грузовое транспортное средство, а использовать его, например, для двухдневного путешествия в небольшой тихий русский городок вроде Ростова Великого, то это будет один из лучших экипажей из протестированных за долгие уже теперь годы.

Во-первых, наверное, нужно поговорить о плавности хода: она выдающаяся. Даже рискованные перестроения, вызванные, сказать откровенно, желанием испытателя добиться каких-то неприятных кренов или нечеткости в руле, не вывели Land Rover из меланхолического китового движения по дороге – будто по океанской глади.

Во-вторых, нельзя не упомянуть о приемистости, которая тем приятнее, что вооружен Discovery дизельным двигателем: она более чем достаточна. Даже при энергичных обгонах, когда требовалось, к примеру, быстро набрать скорость от 110 до 140 км/ч, не чувствовалось, что машина работает на пределе возможностей.

В-третьих, те самые перестроения: придется признать, что Discovery справляется без труда даже с резкими скачками из ряда в ряд, затеянными испытателем. Придется признать и некоторое упрямство машины, которую никак не удалось бросить в занос в «комфортном» режиме настроек.

В-четвертых, внедорожные качества Land Rover соответствовали марке: случай, описанный в начале, не был единственным испытанием, разве что другие не сопровождались такими паническими мыслями о тракторе.

Звуки М.

Одно из важных испытаний для автомобиля – обычная поездка по Москве. Некоторые настоящие спорткары его, например, не проходят: испытателя очень утомляет трехчасовое пребывание в мускулистых внутренностях громко трогающегося чудовища. Свои минусы, да, которые есть продолжение плюсов.

Discovery неплох в пробках: уютен, его можно перевести в режим адаптивного круиз-контроля и таким образом снизить водительское напряжение. Но прекрасная звукоизоляция и та самая плавность, диванная мягкость машины создает все-таки риск: можно и заснуть.

Лекарством от сна служит хорошая музыка. Для бодрости испытатели прослушивали что погромче – «Трагическую» симфонию Франца Шуберта, которая в исполнении Discovery и Берлинского филармонического оркестра с Гербертом фон Караяном получилась чем угодно, только не трагедией: плосковато, особенно в средних частотах. Куда лучше выглядел другой трагический персонаж, взятый на борт из-за недавнего байопика, – Фредди Меркьюри и Queen: рок-музыка, созданная соотечественниками, далась Land Rover легко и элегантно.