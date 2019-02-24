Авто / Автомобильная промышленность
Статья опубликована в № 4761 от 25.02.2019 под заголовком: Машины поедут сами

Минпромторг сократит поддержку автомобильного рынка почти втрое

На программы стимулирования спроса в 2019 году будет потрачено 10,4 млрд рублей

В 2019 г. на программы поддержки спроса на автомобили Минпромторг планирует направить 10,4 млрд руб. Для сравнения: в прошлом году на это было потрачено 30,4 млрд руб. Такие данные привел начальник отдела департамента автомобильной промышленности Минпромторга Владимир Костюченков на форуме ForAuto 2019.

Больше всего субсидий в 2019 г. предполагается направить на льготный автолизинг – 4,9 млрд руб. По сравнению с 2018 г. эта сумма сократится на четверть. В программе участвует коммерческий транспорт, выпускаемый в России группой ГАЗ, «Камазом», «АвтоВАЗом», УАЗом и др. На льготное автокредитование в 2019 г. планируется потратить 3 млрд руб. – втрое меньше, чем годом ранее. До весны 2018 г. эта программа работала по всей России, затем ее действие сузили до регионов Дальнего Востока. В 2019 г. ее пока не продлили.

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