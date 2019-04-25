Jaguar I-Pace: Приключения Электроника

Электрический кроссовер доказал, что готов к эксплуатации в Москве, а за неделю тест-драйва мы не потратили на подзарядку ни копейки

Электрический кроссовер Jaguar I-Pace классно управляется – быстрый, точный и юркий, он подначивает активно маневрировать в потоке, мгновенно разгоняться на короткой дистанции и эффектно входить в повороты, не беспокоясь о сносе или заносе

Забирать Jaguar I-Pace из дилерского центра было тревожно. Вдруг не доедет по пробкам до зарядной станции, а их в Москве по пальцам пересчитать! И что на этой станции делать, пока он там два часа заряжается? Ну ладно, пока что компьютер показывает 100%-ный заряд батареи и запас хода в 370 км. Упс! Уже 350 км, а ведь мы не так далеко отъехали. Надо бы поаккуратнее с педалью газа (или как ее тут называть?). Но эти страхи – только на этапе знакомства, пока не разберешься в аппетите и способностях I-Pace.

Свой среди чужих

Помните фантастический фильм «Люди в черном», где инопланетяне успешно притворялись людьми? Jaguar I-Pace как те пришельцы. Внешне он почти ничем не выдает своей инородности. Кто там станет рассматривать шильдик на корме? Автомобиль как автомобиль. Даже с фальшрадиаторной решеткой – видимо, тоже для маскировки.

Красивый, конечно. Сразу понятно, что это Jaguar. Он даже красивее, чем родственный F-Pace. Издали оба кроссовера похожи, как Сережа Сыроежкин и скопированный с него Электроник. Но если подойти и присмотреться, то окажется, что наш Электроник и покороче, и поприземистее, у него меньше свесы, стремительнее ниспадает линия крыши, а на капоте есть ниша, из которой осенью будет очень увлекательно вычищать опавшие листья. А какие интересные ручки, утопленные в двери и выдвигающиеся при нажатии на кнопку брелока или прикосновении (если ключ у вас в кармане)! Но и эти ручки мы уже видели – на Range Rover Velar и новом Evoque, у которых тоже одна платформа с I-Pace. Поэтому и доводчиков дверей нет.

То есть пришельцем из космоса или разумным трансформером Jaguar I-Pace не выглядит. И это, пожалуй, маркетинговый просчет: ну не должен гость из будущего так походить на обычного Сыроежкина, пусть даже и самого симпатичного.

Внутри I-Pace все тоже без футуризма, но очень респектабельно и на вид, и на ощупь: качественная кожа, алькантара, суперудобные спортивные кресла с интегрированным подголовником и тонкой спинкой, дающей больше простора задним пассажирам. Не мешает им и центральный тоннель, потому что его нет.

Пухлый руль хочется назвать уже не бубликом, а пончиком. Необычнее всего выглядит центральная консоль в виде двух стоек (на которых смонтирован один из дисплеев): на левой стойке – кнопки управления трансмиссией, на правой – пневмоподвеской. Посредине – ниша для смартфона. Решение, как ни странно, удобное, хотя на кнопки, в отличие от любого селектора «автомата», приходится переводить взгляд. А вот расположенные над стойками шайбы климат-контроля перегружены: для подогрева сидений на них надо нажать, для регулировки обдува – потянуть на себя. Мы за неделю теста так и не привыкли к этому алгоритму.

Какая информация главная на приборной панели и экране мультимедийной системы? Правильно, уровень заряда батареи – по мере его уменьшения нарисованный зеленый Jaguar теряет цвет, начиная с кормы. С непривычки следить за этим процессом тянет больше, чем за скоростью, но постепенно I-Pace успокаивает, давая понять, что в расположенных под полом литий-ионных батареях еще много энергии, а установленные на осях два электромотора суммарной мощностью 400 л. с. с крутящим моментом 696 Нм – повод не для тревоги, а для удовольствия.

В одну педаль

Непривычно, что Jaguar не рычит. Но и бесшумным его не назовешь. На разгоне I-Pace приглушенно гудит, напоминая о своем родстве с троллейбусом. Для тех, кто все же скучает по звуку выхлопа, есть его имитация под названием Active Sound Design, но, честно сказать, эта игрушка не радует. А основной акустический фон идет от дороги – шумоизоляция оставляет желать лучшего.

Плавность хода, пожалуй, тоже: на залатанных улицах весенней Москвы пневмоподвеска I-Pace кажется жестковатой даже в режиме Comfort. Наверное, это не тот автомобиль, на котором стоит проводить шампанский тест. Но мы попробовали – и ничего не пролили. Потому что никаких кренов. И все же главный сюрприз I-Pace в том, что этот электромобиль не для спокойной езды. К черту Comfort, выбираем Dynamic!

И забываем о троллейбусах. Он классно управляется! Быстрый, точный и юркий, I-Pace подначивает активно маневрировать в потоке, мгновенно разгоняться на короткой дистанции и эффектно входить в повороты, не беспокоясь о сносе или заносе. Нужно только привыкнуть к синтетическому усилию на руле и длинноходной неинформативной педали тормоза, нажимать на которую лишний раз не хочется.

И не надо! Jaguar достаточно одной педали и для разгона, и для торможения. Стоит убрать ногу с газа – и I-Pace начинает замедляться, одновременно подзаряжая батареи. Интенсивность этого рекуперативного процесса можно регулировать. Нам понравился высокий уровень – не потому, что так экономнее, а потому, что удобней.

Найди розетку

Все это здорово, скажет читатель, но ответьте на главный вопрос: может ли этот Jaguar жить в Москве?

Может. Если у вас есть паркинг или гараж с розеткой. Но от бытовой розетки I-Pace заряжается долго: за 12 ч примерно на 20%. Хорошая новость в том, что для коротких городских поездок, в пределах двух часов туда и часа обратно, этого более чем достаточно. За неделю теста мы ни разу не разрядили батареи даже до половины, хотя не отказывали себе в драйверских удовольствиях.

И ни разу не заехали на станцию быстрой зарядки. Нужды не было, но ради интереса попытку все-таки стоило сделать. Попытка не удалась. Оказалось, что вшитой в мультимедийную систему I-Pace карте, показывающей зарядные станции в Москве, верить пока нельзя. Одна из них, как сообщил Jaguar, расположена в торговом центре «Город» в Лефортове. Отлично, недалеко, можно воткнуть I-Pace в розетку и пойти по магазинам – за два часа 22-киловаттная станция теоретически способна зарядить батареи процентов на 40. Практически – ее в «Городе» нет: вопрос «где тут у вас можно подзарядить электромобиль?» привел охранников и сотрудников стойки информации ТЦ в такое недоумение, как если бы у них поинтересовались, где напоить слона.

У дилеров Jaguar Land Rover есть мощные станции на 50 кВт, которые за 2,5 ч заряжают батарею полностью. Еще шесть таких станций расположены на трассе Москва – Петербург. Это, конечно, очень мало. Но способность I-Pace продержаться неделю, питаясь только от бытовой розетки, позволяет рассматривать его в качестве городского автомобиля на каждый день.

Конечно, следует учесть, как вырастет счет за электричество, но мы, так уж вышло, покатались неделю бесплатно: общественная розетка была в подземном паркинге, где один из нас арендует место. Одну ночь I-Pace провел на улице при температуре чуть ниже нуля, за это время его батарея, согласно бортовому компьютеру, разрядилась с 91 до 81%, а запас хода уменьшился с 294 до 256 км.

Средний расход за время теста составил 30,4 кВт ч на 100 км. 1 кВт ч ночью обходится жителям Москвы и Подмосковья в 1 руб. 95 коп. То есть если бы мы платили за розетку сами, вышло бы 59 руб. 28 коп. за 100 км. Экономия? Еще какая! Аппетит бензинового двигателя мощностью 400 л. с. обошелся бы минимум в 10 раз дороже. Но все же трудно назвать Jaguar I-Pace выбором экономных. Не только потому, что цена тестового автомобиля – 7 483 400 руб. Но и потому, что штрафы за превышение скорости будут прилетать регулярно. На газ-то нажать очень хочется. Хоть никакого газа и нет.