Jaguar I-Pace: Приключения Электроника
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Забирать Jaguar I-Pace из дилерского центра было тревожно. Вдруг не доедет по пробкам до зарядной станции, а их в Москве по пальцам пересчитать! И что на этой станции делать, пока он там два часа заряжается? Ну ладно, пока что компьютер показывает 100%-ный заряд батареи и запас хода в 370 км. Упс! Уже 350 км, а ведь мы не так далеко отъехали. Надо бы поаккуратнее с педалью газа (или как ее тут называть?). Но эти страхи – только на этапе знакомства, пока не разберешься в аппетите и способностях I-Pace.
Свой среди чужих
Помните фантастический фильм «Люди в черном», где инопланетяне успешно притворялись людьми? Jaguar I-Pace как те пришельцы. Внешне он почти ничем не выдает своей инородности. Кто там станет рассматривать шильдик на корме? Автомобиль как автомобиль. Даже с фальшрадиаторной решеткой – видимо, тоже для маскировки.
Красивый, конечно. Сразу понятно, что это Jaguar. Он даже красивее, чем родственный F-Pace. Издали оба кроссовера похожи, как Сережа Сыроежкин и скопированный с него Электроник. Но если подойти и присмотреться, то окажется, что наш Электроник и покороче, и поприземистее, у него меньше свесы, стремительнее ниспадает линия крыши, а на капоте есть ниша, из которой осенью будет очень увлекательно вычищать опавшие листья. А какие интересные ручки, утопленные в двери и выдвигающиеся при нажатии на кнопку брелока или прикосновении (если ключ у вас в кармане)! Но и эти ручки мы уже видели – на Range Rover Velar и новом Evoque, у которых тоже одна платформа с I-Pace. Поэтому и доводчиков дверей нет.
То есть пришельцем из космоса или разумным трансформером Jaguar I-Pace не выглядит. И это, пожалуй, маркетинговый просчет: ну не должен гость из будущего так походить на обычного Сыроежкина, пусть даже и самого симпатичного.
Внутри I-Pace все тоже без футуризма, но очень респектабельно и на вид, и на ощупь: качественная кожа, алькантара, суперудобные спортивные кресла с интегрированным подголовником и тонкой спинкой, дающей больше простора задним пассажирам. Не мешает им и центральный тоннель, потому что его нет.
Пухлый руль хочется назвать уже не бубликом, а пончиком. Необычнее всего выглядит центральная консоль в виде двух стоек (на которых смонтирован один из дисплеев): на левой стойке – кнопки управления трансмиссией, на правой – пневмоподвеской. Посредине – ниша для смартфона. Решение, как ни странно, удобное, хотя на кнопки, в отличие от любого селектора «автомата», приходится переводить взгляд. А вот расположенные над стойками шайбы климат-контроля перегружены: для подогрева сидений на них надо нажать, для регулировки обдува – потянуть на себя. Мы за неделю теста так и не привыкли к этому алгоритму.
Какая информация главная на приборной панели и экране мультимедийной системы? Правильно, уровень заряда батареи – по мере его уменьшения нарисованный зеленый Jaguar теряет цвет, начиная с кормы. С непривычки следить за этим процессом тянет больше, чем за скоростью, но постепенно I-Pace успокаивает, давая понять, что в расположенных под полом литий-ионных батареях еще много энергии, а установленные на осях два электромотора суммарной мощностью 400 л. с. с крутящим моментом 696 Нм – повод не для тревоги, а для удовольствия.
В одну педаль
Непривычно, что Jaguar не рычит. Но и бесшумным его не назовешь. На разгоне I-Pace приглушенно гудит, напоминая о своем родстве с троллейбусом. Для тех, кто все же скучает по звуку выхлопа, есть его имитация под названием Active Sound Design, но, честно сказать, эта игрушка не радует. А основной акустический фон идет от дороги – шумоизоляция оставляет желать лучшего.
Плавность хода, пожалуй, тоже: на залатанных улицах весенней Москвы пневмоподвеска I-Pace кажется жестковатой даже в режиме Comfort. Наверное, это не тот автомобиль, на котором стоит проводить шампанский тест. Но мы попробовали – и ничего не пролили. Потому что никаких кренов. И все же главный сюрприз I-Pace в том, что этот электромобиль не для спокойной езды. К черту Comfort, выбираем Dynamic!
И забываем о троллейбусах. Он классно управляется! Быстрый, точный и юркий, I-Pace подначивает активно маневрировать в потоке, мгновенно разгоняться на короткой дистанции и эффектно входить в повороты, не беспокоясь о сносе или заносе. Нужно только привыкнуть к синтетическому усилию на руле и длинноходной неинформативной педали тормоза, нажимать на которую лишний раз не хочется.
И не надо! Jaguar достаточно одной педали и для разгона, и для торможения. Стоит убрать ногу с газа – и I-Pace начинает замедляться, одновременно подзаряжая батареи. Интенсивность этого рекуперативного процесса можно регулировать. Нам понравился высокий уровень – не потому, что так экономнее, а потому, что удобней.
Найди розетку
Все это здорово, скажет читатель, но ответьте на главный вопрос: может ли этот Jaguar жить в Москве?
Может. Если у вас есть паркинг или гараж с розеткой. Но от бытовой розетки I-Pace заряжается долго: за 12 ч примерно на 20%. Хорошая новость в том, что для коротких городских поездок, в пределах двух часов туда и часа обратно, этого более чем достаточно. За неделю теста мы ни разу не разрядили батареи даже до половины, хотя не отказывали себе в драйверских удовольствиях.
И ни разу не заехали на станцию быстрой зарядки. Нужды не было, но ради интереса попытку все-таки стоило сделать. Попытка не удалась. Оказалось, что вшитой в мультимедийную систему I-Pace карте, показывающей зарядные станции в Москве, верить пока нельзя. Одна из них, как сообщил Jaguar, расположена в торговом центре «Город» в Лефортове. Отлично, недалеко, можно воткнуть I-Pace в розетку и пойти по магазинам – за два часа 22-киловаттная станция теоретически способна зарядить батареи процентов на 40. Практически – ее в «Городе» нет: вопрос «где тут у вас можно подзарядить электромобиль?» привел охранников и сотрудников стойки информации ТЦ в такое недоумение, как если бы у них поинтересовались, где напоить слона.
У дилеров Jaguar Land Rover есть мощные станции на 50 кВт, которые за 2,5 ч заряжают батарею полностью. Еще шесть таких станций расположены на трассе Москва – Петербург. Это, конечно, очень мало. Но способность I-Pace продержаться неделю, питаясь только от бытовой розетки, позволяет рассматривать его в качестве городского автомобиля на каждый день.
Конечно, следует учесть, как вырастет счет за электричество, но мы, так уж вышло, покатались неделю бесплатно: общественная розетка была в подземном паркинге, где один из нас арендует место. Одну ночь I-Pace провел на улице при температуре чуть ниже нуля, за это время его батарея, согласно бортовому компьютеру, разрядилась с 91 до 81%, а запас хода уменьшился с 294 до 256 км.
Средний расход за время теста составил 30,4 кВт ч на 100 км. 1 кВт ч ночью обходится жителям Москвы и Подмосковья в 1 руб. 95 коп. То есть если бы мы платили за розетку сами, вышло бы 59 руб. 28 коп. за 100 км. Экономия? Еще какая! Аппетит бензинового двигателя мощностью 400 л. с. обошелся бы минимум в 10 раз дороже. Но все же трудно назвать Jaguar I-Pace выбором экономных. Не только потому, что цена тестового автомобиля – 7 483 400 руб. Но и потому, что штрафы за превышение скорости будут прилетать регулярно. На газ-то нажать очень хочется. Хоть никакого газа и нет.
Технические характеристики Jaguar I-Pace EV400 First Edition
|Тип кузова, число дверей/мест
|хетчбэк, 5/5
|Длина/ширина/высота/колесная база, мм
|4682/2011/1565/2990
|Тип двигателя
|электрический с питанием от аккумуляторных батарей
|Привод
|полный двумя электромоторами
|Электромотор передний/задний
|синхронный переменного тока с одноступенчатым редуктором
|Максимальная мощность, кВт/л. с./об. в мин
|294/400/н/д, (по 147/200 каждый)
|Максимальный крутящий момент, Нм/об. в мин.
|696/н/д (по 348 каждый)
|Aккумулятор, расположение
|литий-ионный, под полом салона
|Емкость аккумулятора, кВт ч
|90
|Напряжение аккумулятора, В
|355
|Снаряженная масса, кг
|2133
|Полная разрешенная масса, кг
|2670
|Максимальная скорость, км/ч
|200
|Разгон до 100 км/ч, с
|4,8
|Расчетный максимальный запас хода (по циклу WLTP), км
|470
|Расход энергии (по циклу WLTP), Вт/км
|22,0
|Максимальная мощность зарядки переменным/постоянным током, кВт
|7/100
|Объём багажника/с разложенными задними сидениями, л
|656/1453
|Клиренс, мм
|изменяемый, 130-215
|Стоимость, млн руб.
|7,48