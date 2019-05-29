Минпромторг ищет 10 млрд рублей на поддержку автопрома

В этом году для поддержки спроса на автомобили уже была выделена такая же сумма, но деньги закончились в мае

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Евгений Разумный / Ведомости

Минпромторг прорабатывает вопрос продления программ господдержки спроса на автомобили, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на министра промышленности и торговли Дениса Мантурова. «Я понимаю примерно, сколько мы потратим, просто рано озвучивать, потому что мы пока не понимаем источник», – добавил он. Представитель Минфина переадресовал вопросы в Минпромторг, его представитель на вопросы «Ведомостей» не ответил.

Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в России росли в 2017–2018 гг. двузначными темпами, но пока не достигли результата рекордного 2012 года. По итогам четырех месяцев 2019 г. рынок вновь стал сокращаться – продажи снизились на 1%. Для поддержки спроса в 2019 г., как и в предыдущий год, чиновники запустили программы льготного автокредитования и автолизинга, а также программу субсидирования закупок газомоторной техники. На них в федеральном бюджете было заложено более 10 млрд руб. – вдвое меньше, чем годом ранее (без учета выплат по кредитам, выданным в предыдущие годы). Эти деньги закончились уже в мае. Программа поддержки спроса на газомоторную технику формально и не начиналась, так как до сих пор нет соответствующего постановления правительства. Поэтому все продажи машин идут в расчете на будущую компенсацию из бюджета.