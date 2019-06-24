Авто / Автомобильная промышленность
Статья опубликована в № 4840 от 25.06.2019 под заголовком: Автопром просит денег

Автопроизводители и дилеры ожидают падения продаж автомобилей в 2019 году

Они просят о дополнительной государственной поддержке отрасли

«АвтоВАЗ» ухудшил прогноз российского рынка автомобилей на 2019 г. В начале года компания рассчитывала, что он вырастет на 5% до 1,9 млн легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV). Теперь ожидает падения примерно на 3% до 1,75 млн шт., рассказал вице-президент «АвтоВАЗа» по продажам и маркетингу Ян Птачек. Прогноз на 2020 г. компания не дает. Тренд будет понятен к концу текущего года, пояснил представитель «АвтоВАЗа». При этом компания намерена удерживать минимум 20% рынка, добавил он, сейчас у Lada – 21%.

Ухудшила прогноз и ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) – рынок может сократиться на 10%, сказал президент ассоциации Олег Мосеев. В феврале он ожидал роста на 3%.

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