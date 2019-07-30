Авто / Автомобильная промышленность
Статья опубликована в № 4865 от 30.07.2019 под заголовком: Renault поднимает цены на автомобили

Renault с 1 августа поднимет цены на автомобили

Подорожают все модели, в том числе новинка Arkana

Renault планирует с 1 августа поднять рекомендованные розничные цены на все свои модели в России примерно на 1–2%. Об этом «Ведомостям» рассказали менеджеры трех дилерских компаний марки со ссылкой на информацию, полученную от руководства компании. Новый прайс-лист пока не известен.

Ожидается, что Logan, например, подорожает примерно на 8000 руб., говорит один из дилеров. Сейчас он стоит от 569 000 руб. Новинка компании – купе-кроссовер Arkana может подорожать примерно на 16 000–25 000 руб., добавляет дилер. Текущие цены начинаются с 999 000 руб.

Представитель Renault на вопросы «Ведомостей» не ответил.

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