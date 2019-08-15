Range Rover PHEV: будущее вкратце

Jaguar Land Rover

Воткни в розетку гибридный электромобиль! – так, например, можно перевести на русский язык аббревиатуру PHEV (plug-in hybrid electric vehicle), которая сопровождает в протестированном автомобиле солидное имя Range Rover. Хочется, не правда ли, сразу же понять, есть ли какая-либо принципиальная разница между машиной с розеткой и бензобаком и машиной просто с бензобаком.

Спрашивали? Отвечаем: есть разница. Как сейчас говорят, прикольная.

Батарейка села

Знакомство с электрифицированным внедорожником состоялось, когда коллега, негромко бранясь – гибрид не успел зарядить батарею до максимума, – отключал его от обычной городской электрической сети. Розетки снаружи офисного здания нет, поэтому приходится выбрасывать удлинитель из редакционного окна (хорошо, «Ведомости» живут всего-то на втором этаже) и потом подключать гибрид. Дизайнеры Range Rover PHEV придумали для своего гибрида остроумное решение: розетка для зарядки тяговой батареи прячется под фальшрадиаторной решеткой, а не банально в крыле, как у прочих конкурентов.

Для полной зарядки батареи Range Rover PHEV от бытовой электросети требуется 11,5 часа. После чего запас хода на электротяге составит 49 км/ч, обещает бортовой компьютер гибрида. И врет: запаса батареи хватает приблизительно на 20 км электрического пробега (ДВС в этом случае подключается только при бурном разгоне, и расход топлива составляет около 2 л на 100 км). На 50 км пробега запаса батареи хватает в смешанном режиме движения (электродвигатель плюс ДВС), и расход бензина в этом случае – около 8 л на 100 км.

До батарейки не достать

Квартира испытателя располагается на четвертом этаже столетней постройки – потолки высокие то есть. Должно быть, если бы в городском хозяйстве, как на даче, был 50-метровый удлинитель, его бы хватило, и можно было бы зарядить батарею, но провода такого не нашлось, и всю рабочую неделю пришлось ездить на обычном бензиновом моторе.

Хотя – как обычном: снять 300 л. с. с двухлитрового двигателя – отличный результат. Конечно, интересно, насколько надежен так сильно форсированный мотор, но ответ на этот вопрос остается за рамками сравнительно короткого тест-драйва. Опытные владельцы Range Rover, правда, уверяли, что качество сборки марки сильно улучшилось и старинный анекдот, будто Range Rover надо покупать сразу два, чтоб ездить на одном, пока второй ремонтируется, – теперь не более чем анекдот.

Поверим им на слово

В чисто бензиновом же варианте Range Rover практически не вызвал нареканий. Странно, наверное, было бы требовать от такого большого автомобиля устойчивости карта или динамики спорткара. С поправкой же на габариты и некоторую вальяжность или даже уверенную ленивость Range Rover едет превосходно.

Как уже случалось писать, для Москвы едва ли не большее значение, чем езда, имеет поведение машины в пробке, точнее сказать, ощущение от пребывания автомобиля в ней. Бесконечными заторами, в частности, славится (или ярославится?) Ярославское шоссе, на которое и пришлось отправиться – с целью транспортировать на дачу двух молодых, но уже опытных испытателей задних сидений.

А поскольку на передних сиденьях Range Rover подвешены экраны, то для начала состоялось стремительное освоение видеовозможностей этих экранов, а затем воцарилась приятная для родительского уха тишина: узники уткнулись в видеоконтент.

Тут надо заметить, что в движении батарея может подзаряжаться. И для коротких перемещений в мертвой пробке, на расстояние 50–100 м, даже, в казалось бы, разряженной батарее появляется энергия. То же самое касается движений при заезде на парковку и выезде с нее.

Снова в строю

В пробке славно знакомиться с внутренним убранством автомобиля. (Знакомство юных испытателей с тем, как работают задние кресла, превращающиеся при желании в оттоманку, закончилось сперва попаданием в ловушку – одного из них слегка прижало раскладывавшимся сиденьем, – а затем глубоким и комфортным сном.) О качестве интерьера можно отозваться только в превосходных выражениях: сделано все весьма солидно и элегантно. Удобное дело – два больших экрана по центру передней панели; отлично расположены и интуитивно понятны многочисленные подлинные и фальшивые (в смысле электронные) кнопки. Единственное что: не так просто разобраться с аппаратом управления, вынесенным на руль, однако, после того как несколько раз повторишь манипуляции, об этих трудностях навсегда забывается.

На даче Range Rover снова стал PHEV – включился в розетку. Правда, и тут вышел небольшой конфуз, снова не позволивший зарядить батарею до полной: предоставленные сами себе юные испытатели, сами того не ведая, выдернули питающий провод из розетки в пользу видеопроектора (надо было смотреть мультфильм) – и поездка на рынок, анонсированная на весь дачный поселок как катание на троллейбусе, состоялась при запасе электрического хода на 32 км.

Но поскольку до рынка всего-то 4 км, этой зарядки вполне хватило. Исключительное, надо сказать, ощущение: дорога пролегает через лес, электродвигатель чуть-чуть свистит, окна открыты – и в них врывается шум подмосковной природы.

Хотьковский рынок (цель поездки) сперва и не заметил, что за редкий гость у него. Но на обратном пути случилось то, о чем часто предупреждают: люди, не знакомые с электротранспортом, надеются на уши. Посему продавщица цветов и кустов, красавица украинского происхождения, в пылу семейной битвы не заметила движения Range Rover – но он, конечно, заметил ее всеми своими задними датчиками парковки. Столкновения почти не произошло, но этого «почти» оказалось достаточно для выражения самых теплых женских чувств к роскошной машине.

Звук горящих углеводородов

Счастье полным не бывает! Как только тест-драйвер остался один, т. е. отправился на работу, батарея снова исчерпала свой ресурс. Ну потому что «троллейбус» ездил и на родник, и к соседям, покрасоваться, и за случайно раздавленным детским велосипедом.

В общем, идея послушать музыкальную систему так же, как был слышен подмосковный лес, провалилась. И небольшой, но басовитый аккомпанемент выхлопной системы сопровождал-таки одну из самых популярных опер Верди «Луиза Миллер» с Тито Гобби и Викторией де лос Анхелес. И нисколько этот аккомпанемент не помешал воспроизведению. Возможно, съелись небольшие тонкости в средних частотах – но скорее это придирки.

Рок-музыка, раз уж заводы компании Land Rover расположены в Мерсисайде, была представлена The Beatles, White Album. Человеку, чьи первые «битлы» звучали на аппаратуре, для которой речь о тембрах или частотных тонкостях вообще не шла, в принципе, не слишком важно качество динамиков – но музыка в Range Rover нареканий не вызвала.