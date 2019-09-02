Группа ГАЗ разработала новое поколение легкого грузовика «Газель»

Автомобиль сможет оснащаться электродвигателем, в продаже он появится в 2021 году

«Газель NN» – это принципиально новое семейство, со своей платформой Евгений Разумный / Ведомости

Группа ГАЗ Олега Дерипаски разработала новую платформу для легких коммерческих автомобилей (LCV) «Газель». Модель получила название «Газель NN». Она добавится к уже собираемым ГАЗом автомобилям «Газель Next» (самая современная модель, выпускается с 2013 г.), «Газель Бизнес» (с 2010 г.) и «Соболь» (укороченная версия). Премьера новинки состоялась 2 сентября на выставке Comtrans-2019 в Москве.

Серийное производство «Газели NN» начнется в конце 2020 г., а продажи – в 2021 г., пояснил президент группы ГАЗ Вадим Сорокин. NN расшифровывается как New Next. В названии новинки также обыгрывается название города, где расположен ГАЗ, – Нижний Новгород.

«Газель Бизнес» и «Соболь» спроектированы на общей платформе и являются модернизированными версиями классической, первой «Газели», которая уже не выпускается, говорит представитель компании. «Газель Next» – следующее поколение LCV ГАЗа, построенное на другой платформе. В числе главных отличий от предшественников – независимая передняя подвеска, реечное рулевое управление, более просторная кабина, сделанная из оцинкованной стали.

«Газель NN» – это принципиально новое семейство, со своей платформой, которая позволит устанавливать двигатель внутреннего сгорания или электродвигатель. В «Газель NN» компания хочет установить более 30 систем помощи водителю – адаптивный круиз-контроль, интеллектуальную адаптацию скорости в зависимости от дорожных знаков, ассистент удержания в полосе, автоматическое экстренное торможение, систему управления светом, парковочный ассистент, систему контроля давления в шинах и проч.

Планируется, что новинка будет длительное время производиться параллельно с «Газелью Next», а выпуск «Газели Бизнес» и «Соболя» будет зависеть от спроса, говорит представитель компании.

Предполагается, что на базе новой платформы NN будет создан ряд LCV с различными типами кузова, колесными базами и вариантами спецтехники. В перспективе решения NN могут быть использованы и для среднетоннажных грузовиков и автобусов, которые производит группа ГАЗ.

Инвестиции в проект создания «Газели NN» Сорокин не раскрыл. Но пояснил, что они еще не завершены. Всего, по его словам, ежегодно группа ГАЗ вкладывает в развитие своего модельного ряда около 6 млрд руб.

ГАЗ – крупнейший игрок на российском рынке LCV. По итогам семи месяцев 2019 г. в стране было продано 59 225 таких машин, из них 26 655 «Газелей», гласят данные «Автостата». По данным самой компании, она занимает около 50% российского рынка LCV. Более 60% продаж приходится на «Газель Next», поясняет представитель компании. Это семейство стоит от 1,1 млн руб.

Новинка будет дороже «Газели Next», отметил Сорокин, но цену не уточнил, как и возможные продажи. Основным конкурентом новинки он назвал Ford Transit. Это семейство лидирует в России в сегменте LCV среди иномарок, выпускается на заводе Ford Sollers в Татарстане. По данным «Автостата», за семь месяцев 2019 г. было продано 6119 таких автомобилей. Фургон Transit стоит в России от 1,89 млн руб., микроавтобус – от 2,1 млн руб., указано на сайте Ford.

В первые год-два на «Газель NN» может приходиться 5–10% продаж LCV группы ГАЗ, прогнозирует аналитик «ВТБ капитала» Владимир Беспалов. Многое будет зависеть от соотношения «цена – качество», подчеркивает он. Но в любом случае новинка позволит группе ГАЗ расширить свой модельный ряд и компетенции, чтобы соответствовать глобальным тенденциям в автопроме, заключает Беспалов.

Как выглядит новая «Газель»