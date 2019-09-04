Porsche представила первый электромобиль бренда

Porsche Taycan является связующим звеном между наследием и будущим, сказал председатель правления компании Оливер Блуме Porsche

Porsche представила серийную версию первого электромобиля бренда, седана Taycan. Автомобиль показан на специальном мероприятии одновременно в Северной Америке, Китае и Европе – эти три рынка являются наиболее важными для модели, пояснила компания. Публичная премьера пройдет через неделю на автосалоне во Франкфурте.

«Taycan является связующим звеном между наследием и будущим», – сказал председатель правления Porsche Оливер Блуме. Taycan - сочетание типичной для Porsche динамики, сетевой интеграции и пригодности к повседневной эксплуатации, пообещала компания. Taycan – «настоящий Porsche для эпохи электромобильности», сказал член правления Porsche, отвечающий за исследования и разработки, Михаэль Штайнер.

Производство электромобиля начнется в конце этого года на заводе в районе Цуффенхаузен на севере Штутгарта, где находится штаб-квартира компании, покупатели получат первые машины в начале 2020 г. Porsche начала принимать заказы на электромобиль, который при запуске на рынок будет производитья в двух версиях – Taycan Turbo S и Taycan Turbo. В России стоимость Turbo S – 12,94 млн руб., Turbo – 10,64 млн руб., сообщила компания. Цена модели в Германии – 185 456 и 152 136 евро соответственно.

В Taycan Turbo S предусмотрены режимы быстрого старта с места Launch Control и кратковременного увеличения мощности Overboost, в котором полноприводная машина развивает мощность 560 кВт (761 л. с.) и разгоняется до 100 км/ч за 2,8 с. Мошность Taycan Turbo – 500 кВт (680 л. с.), разгон до 100 км/ч – за 3,2 с. Максимальная скорость обеих версий – 260 км/ч.

Запас хода Turbo S составляет 412 км, Turbo – 450 км (по испытательному циклу WLTP). Емкость тяговой батареи, размещенной под полом салона, – 93,4 кВтч.

Taycan создан на основе концепта Porsche Mission E (представлен на автосалоне во Франкфурте в 2015 г.), от которого его в первую очередь отличает конфигурация дверей – обычные, открывающиеся навстречу движению у серийного седана, вместо распашных без центральной стойки у концепта.

Taycan является первым серийным автомобилем с напряжением системы питания 800 В (обычно не выше 400 В). Это позволяет Taycan быстрее заряжаться от специальной станции постоянного тока: для пробега 100 км – за 5 минут. В идеальных условиях время зарядки батареи с 5 до 80% составляет 22,5 мин., максимальная зарядная мощность (пиковая) – 270 кВт, сообщила компания. В домашних условиях электромобиль заряжается от источника переменного тока мощностью до 11 кВт.

У электромобиля два электродвигателя (на передней и задней осях), создающих полный привод. Применены синхронные электродвигатели с возбуждением от постоянных магнитов, объединенные в единый блок с коробкой передач и инвертором. В приводе задней оси установлена двухступенчатая коробка передач (обычно у электромобилей ставится только понижающий редуктор). Первая передача дает Taycan мощное ускорение с места, «длинная» вторая – резерв мощности на высоких скоростях. Шасси может оснащаться системой подруливания задними колесами. Для разных стилей движения предусмотрено пять режимов настроек электропривода и систем управления: Range, Normal, Sport, Sport Plus и Individual.

Приборная панель Taycan полностью цифровая, дополнительно к 11-дюймовому центральному монитору информационно-развлекательной системы может устанавливаться экран для переднего пассажира, образующий единый широкий дисплей за общим стеклом. Количество классических механических органов управления, переключателей и кнопок значительно сокращено, управление осуществляется при помощи сенсорных дисплеев или голосового управления, система активируется командой «Привет, Porsche». Для салона Taycan предусмотрен вариант отделки, выполненный полностью без использования кожи – инновационным материалом вторичной переработки. В кузове Taycan два багажника: передний объемом 81 л, задний – 366 л.

Электроседан оснащен адаптивной трехкамерной пневмоподвеской с электронной регулировкой жесткости амортизаторов (PASM) и электромеханической системой подавления кренов кузова (PDCC Sport), системой распределения крутящего момента Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus). Система рекуперации энергии позволяет в обычных условиях совершать примерно 90% всех торможений только за счет электродвигателей и без задействования гидравлических тормозных механизмов на колесах.

Во время испытаний прототип Porsche Taycan установил рекорд прохождения северной петли Нюрбургринга среди четырехдверных электромобилей – 7 мин. 42 с и преодолел испытание на выносливость на полигоне, пройдя 3425 км за 24 ч с остановками на подзарядку и смену водителей, сообщала компания.

Porsche подтвердила, что к 2022 г. инвестирует в технологии электромобилей (электромобили, гибриды и связанные с ними услуги) более 6 млрд евро. В конце года появятся менее мощные версии седана Taycan, в конце следующего года – хетчбэк-универсал Taycan Cross Turismo.