Статья опубликована в № 4894 от 09.09.2019 под заголовком: Iveco мало одного завода
Итальянской Iveco потребовался новый завод в России
Автоконцерн хочет выпускать в России грузовики во всех сегментах и рассчитывает удвоить продажи
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Iveco хочет удвоить продажи своей техники в России
IVECO
Iveco хочет наладить в России выпуск легких коммерческих автомобилей (LCV), среднетоннажных грузовиков, а также увеличить число моделей уже производимых здесь тяжелых грузовиков. Об этом «Ведомостям» рассказал бизнес-директор «Ивеко Руссия» Роберто Каматта. Реализация проекта позволит в течение 3–5 лет как минимум вдвое увеличить продажи в России, надеется топ-менеджер. По его оценке, в 2019 г. продажи автомобилей Iveco разных типов в России составят около 2300 единиц.
Для расширения производства итальянский автоконцерн ищет локального партнера, способного производить всю гамму грузовиков Iveco, рассказывает Каматта.
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