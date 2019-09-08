Авто / Автомобильная промышленность
Статья опубликована в № 4894 от 09.09.2019 под заголовком: Iveco мало одного завода

Итальянской Iveco потребовался новый завод в России

Автоконцерн хочет выпускать в России грузовики во всех сегментах и рассчитывает удвоить продажи

Iveco хочет наладить в России выпуск легких коммерческих автомобилей (LCV), среднетоннажных грузовиков, а также увеличить число моделей уже производимых здесь тяжелых грузовиков. Об этом «Ведомостям» рассказал бизнес-директор «Ивеко Руссия» Роберто Каматта. Реализация проекта позволит в течение 3–5 лет как минимум вдвое увеличить продажи в России, надеется топ-менеджер. По его оценке, в 2019 г. продажи автомобилей Iveco разных типов в России составят около 2300 единиц.

Для расширения производства итальянский автоконцерн ищет локального партнера, способного производить всю гамму грузовиков Iveco, рассказывает Каматта.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
С подпиской вы сможете:
  • Получить доступ к закрытым статьям на всех устройствах
  • Читать «Ведомости» без рекламы в мобильном приложении и без партнерских рекомендательных блоков на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике