Эксперимент Renault по продаже автомобилей в России через интернет провалился

Из 300 выставленных на продажу купе-кроссоверов Arkana продать по 100%-ной предоплате удалось лишь два

Статья опубликована в № 4900 от 17.09.2019 под заголовком: Renault не заехала в сеть

Евгений Разумный / Ведомости

В этом году Renault первой среди автоконцернов в России попробовала наладить продажи автомобилей через интернет. Покупателям была предложена новинка французской компании – купе-кроссовер Renault Arkana, который выпускается в Москве. На продажу автоконцерн выставил 300 автомобилей лимитированной серии Edition One стоимостью от 1 419 990 руб. Для сравнения: обычная Arkana стоит от 1 015 000 руб.

Главное условие эксперимента – покупатель должен был полностью оплатить стоимость автомобиля через интернет. Бонусом была бесплатная доставка машины на дом. Предзаказы компания начала принимать в мае, официальные продажи (включая 100%-ную предоплату) стартовали в июле. «Для удобства покупателей был разработан специальный интерфейс, позволяющий производить оплату с нескольких банковских карт в течение нескольких дней, – говорит представитель Renault. – Таким образом, покупатели могли воспользоваться как дебетовыми, так и кредитными картами».

Но покупатели услугу не оценили. По словам представителя Renault, из 300 машин было продано лишь две. Остальные 298 автомобилей Arkana лимитированной серии тоже были проданы через интернет, но без 100%-ной предоплаты, а по обычной схеме онлайн-покупки, продолжает представитель Renault. Покупатели искали дилера в онлайн-шоуруме, на сайте вносили символическую предоплату в размере 10 000–15 000 руб., а затем наносили визит в дилерский центр, где оформляли договор купли-продажи, оплачивали автомобиль и получали машину.

Представитель Renault не стал говорить, какие выводы сделаны после тестирования новой услуги и может ли она ее распространить на другие модели компании. «Изучаем и анализируем полученный опыт, – отметил он. – Будем информировать о планах по мере дальнейшего развития онлайн-торговли».

У Mitsubishi продажи машин через сеть со 100%-ной предоплатой практикуются в других странах, но планов внедрения такой услуги в России нет. «Можно предположить, что основной стоп-фактор для активного развития онлайн-продаж автомобилей в России – опасения граждан, привыкших к традиционному способу выбора и оплаты дорогостоящих товаров, – комментирует представитель Mitsubishi. – Но, безусловно, это еще один потенциально эффективный способ для развития автомобильного бизнеса».

BMW развивает лишь возможность бронирования автомобилей через сайт. К полноценным онлайн-продажам рынок премиальных автомобилей не готов, передал через представителя гендиректор «BMW Group Россия» Штефан Тойхерт. «Слишком много процессов завязаны на физическое присутствие – тест автомобиля, спецификация, trade-in и т. д., – поясняет он. – Каждый шаг в премиальном сегменте имеет большее значение, так как индивидуализация бо́льшая. Какие-то процессы оцифровать уже можно, какие-то пока нет. И клиенты не всегда готовы».

Среди дилеров возможность 100%-ной оплаты машин разных брендов практикует «Фаворит моторс»: в 2018 г. со 100%-ной онлайн-оплатой было продано 1037 машин – это примерно 2,5% от общих продаж.

Клиенты, как правило, готовы оплачивать машину только после того, как осмотрели ее лично, замечает президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Олег Мосеев. Продажам новых легковых машин со 100%-ной оплатой через интернет также мешает дорогой эквайринг – расходы по сделке составляют 1,5–2% от стоимости машины, указывает он.

При дальнейшем развитии онлайн-платежей, электронного документооборота и определенных правовых аспектов появление массовых онлайн-продаж автомобилей в России вопрос времени, считает представитель Mitsubishi.

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