Renault Arkana: Антикаршеринг

Бюджетный кроссовер с неординарной внешностью и оснащением не по классу попытается совершить революцию в самом массовом автомобильном сегменте

О красоте можно спорить, но облик Renault Arkana получился гармоничным, а эффектные линии передних и задних фонарей придают ему нарядный и даже щегольский вид Александр Губский / Ведомости

Покупателю автомобиля с ценником до 1,5 млн руб. сегодня трудно претендовать на оригинальность – практически весь диапазон выбора представлен в такси и каршеринге: близнецы Volkswagen Polo и Scoda Rapid, Kia Rio и Hyundai Solaris, Scoda Octavia, Renault Kaptur стали просто средствами передвижения, но никак не самовыражения. С интересом и не без зависти поглядывают их владельцы на Renault Arkana. «Что за зверь? Сколько стоит? 1,5 млн? Шутишь! Серьезно, камеры по кругу? Климат-контроль? Шесть подушек безопасности? Датчики дождя и света? Контроль слепых зон? Громкая связь и музыка со смартфона через Bluetooth? Обогрев переднего стекла, руля и задних сидений? Светодиодные фары? Бесключевой доступ? Аудиосистема Bose?» Да, и вот со всем этим фаршем плюс двигатель 150 л. с., вариатор и полный привод – 1,5 млн руб.

Топовая комплектация вишневого цвета, называется гордо Edition One. Сделано в (и для) России.

Внешность Arkana можно описать как нечто среднее между BMW X4 и седаном Kia Rio – при всей нелепости сравнений это первое, что приходит в голову. Как и Х4, Arkana – купе-кроссовер с плавно ниспадающей линией крыши, переходящей в заднюю дверь; т. е. высокий лифтбэк, но маркетологам виднее. Соединяя огненной полоской фонари на корме, дизайнеры, возможно, ориентировались на Porsche, но вышло похоже скорее на новый Rio. В общем, о красоте можно спорить (тут мнения испытателей разделились), но облик получился гармоничным, а эффектные линии передних и задних фонарей придают Arkana нарядный и даже щегольский вид.

Сторонникам практичности понравится приличный дорожный просвет (205 мм) и длинная колесная база (2721 мм) – хотя Arkana и не поражает простором на задних сиденьях (в Skoda Octavia заметно вольготней). Под полом глубокого багажника умещается полноразмерная запаска (ну, или почти – R16 вместо штатных для всех Arkana R17), а вокруг нее – удобные ниши для всякой всячины.

Бесключевой доступ настроен радикально – трогать вообще ничего не надо, Arkana делает все сама: подходишь – открывает замки, отходишь – закрывает. Главное – не забыть перевести селектор коробки передач в режим паркинга, потому что «защиты от дурака» тут нет: оставишь в «драйве» – Arkana все равно спокойно закроет двери и пикнет, что все ок. А потом укатится.

Салон встречает уютной интерьерной подсветкой – Arkana и тут пытается произвести впечатление автомобиля классом выше. Но при первом же взгляде на кресла (с ручной регулировкой) видно, что обиты они не кожей, а кожзамом. Сборка салона аккуратная, однако пластик твердый и гулкий, что делает довольно бессмысленной установку хорошей акустики. Зато к лаконичному и строгому дизайну претензий нет (спасибо, что ничего лишнего), блок климат-контроля удобен, а руль регулируется не только по высоте, но и по вылету, что для водителей бюджетных Renault станет приятной неожиданностью. Панель приборов без затей отдана двум большим шкалам – тахометра слева и спидометра справа, размеченного, разумеется, по-французски на нечетные цифры. 8-дюймовый сенсорный дисплей оставил двойственные ощущения: все вроде просто и понятно, но с непривычки приходится тыкать в пиктограммы по нескольку раз, чтобы добиться результата. Четыре камеры – с неплохой детализацией, а главное – не забрызгиваются: похоже, российскую специфику тут учли.

Нажимаем кнопку «Старт/стоп» и знакомимся с новейшим турбодвигателем совместной разработки с Daimler. С объема 1,3 л здесь снято практически 150 л. с. (цифра чуть занижена под налоговый порог) – и это чувствуется. Не столько в движении, сколько в покое. Шум и вибрация такие, как будто мотор никак не прогреется и обороты не падают до холостых. А нам ведь на Arkana не по серпантинам гонять, а в основном ползать в пробках, где и так все раздражает. Но в остальном акустический комфорт приемлем, во всяком случае на городских скоростях.

В мультимедийной системе Arkana есть «ассистент водителя», который должен уметь читать дорожные знаки. Но пока не может: как мы поняли, не могут договориться компания Bosch, поставляющая Renault этот модуль, и компания «Яндекс», с которой у Renault подписан контракт на установку мультимедийной системы «Яндекс.Авто».

Если вырваться на простор, то едет Arkana как всякий неушатанный каршеринг: умеет разгоняться (с небольшими заминками, зато вариатор приятно имитирует переключение передач) и поворачивать (с ожидаемыми при высоком центре тяжести кренами). Заявленная максималка – 191 км/ч. Мы разгонялись до 150 км/ч – никаких неожиданностей. Только тормозить страшновато: педаль уходит словно в масло – забытое ощущение от барабанных тормозов.

Да ладно! Правда что ли сзади они барабанные?

Правда. (Но дисковые обещают.)

Аппетит Arkana нас расстроил: новый 1,3-литровый двигатель 1,5-тонного автомобиля расходовал 9,5 л/100 км, при том что половина из 500 тестовых км пришлась на подмосковные шоссе, и средняя скорость составила 28,4 км/ч. (У коллег до нас аналогичные показатели оказались 9,8 л/100 при 26,3 км/ч за 677 км.)

Упражнение «по кочкам, по кочкам, в ямку – бух!» Arkana проходит сносно, а будь размерность колес поменьше, а профиль шин повыше, характер стал бы еще более невозмутимым. Но колеса меньше R17 ей не положены даже в базовой комплектации – некрасиво.

Вообще, «казаться» ей все-таки чуть важнее, чем «быть». Вот, например, три ездовых режима на выбор: Eco, Sport и My Sense. В первом Arkana, понятно, тупит, во втором дольше держит обороты и чуть зажимает электроусилитель руля, в третьем предлагает отрегулировать его чувствительность, но в общем разница между Sport и My Sense невелика, а сама опция выглядит скорее баловством – чтобы как у автомобилей из другого ценового сегмента.

Однако надо признать: казаться дороже и круче у Renault Arkana получается. Вон даже из каршерингового «Мерседеса» человек с любопытством поглядывает.