Renault Arkana: Антикаршеринг
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Покупателю автомобиля с ценником до 1,5 млн руб. сегодня трудно претендовать на оригинальность – практически весь диапазон выбора представлен в такси и каршеринге: близнецы Volkswagen Polo и Scoda Rapid, Kia Rio и Hyundai Solaris, Scoda Octavia, Renault Kaptur стали просто средствами передвижения, но никак не самовыражения. С интересом и не без зависти поглядывают их владельцы на Renault Arkana. «Что за зверь? Сколько стоит? 1,5 млн? Шутишь! Серьезно, камеры по кругу? Климат-контроль? Шесть подушек безопасности? Датчики дождя и света? Контроль слепых зон? Громкая связь и музыка со смартфона через Bluetooth? Обогрев переднего стекла, руля и задних сидений? Светодиодные фары? Бесключевой доступ? Аудиосистема Bose?» Да, и вот со всем этим фаршем плюс двигатель 150 л. с., вариатор и полный привод – 1,5 млн руб.
Топовая комплектация вишневого цвета, называется гордо Edition One. Сделано в (и для) России.
Внешность Arkana можно описать как нечто среднее между BMW X4 и седаном Kia Rio – при всей нелепости сравнений это первое, что приходит в голову. Как и Х4, Arkana – купе-кроссовер с плавно ниспадающей линией крыши, переходящей в заднюю дверь; т. е. высокий лифтбэк, но маркетологам виднее. Соединяя огненной полоской фонари на корме, дизайнеры, возможно, ориентировались на Porsche, но вышло похоже скорее на новый Rio. В общем, о красоте можно спорить (тут мнения испытателей разделились), но облик получился гармоничным, а эффектные линии передних и задних фонарей придают Arkana нарядный и даже щегольский вид.
Сторонникам практичности понравится приличный дорожный просвет (205 мм) и длинная колесная база (2721 мм) – хотя Arkana и не поражает простором на задних сиденьях (в Skoda Octavia заметно вольготней). Под полом глубокого багажника умещается полноразмерная запаска (ну, или почти – R16 вместо штатных для всех Arkana R17), а вокруг нее – удобные ниши для всякой всячины.
Бесключевой доступ настроен радикально – трогать вообще ничего не надо, Arkana делает все сама: подходишь – открывает замки, отходишь – закрывает. Главное – не забыть перевести селектор коробки передач в режим паркинга, потому что «защиты от дурака» тут нет: оставишь в «драйве» – Arkana все равно спокойно закроет двери и пикнет, что все ок. А потом укатится.
Салон встречает уютной интерьерной подсветкой – Arkana и тут пытается произвести впечатление автомобиля классом выше. Но при первом же взгляде на кресла (с ручной регулировкой) видно, что обиты они не кожей, а кожзамом. Сборка салона аккуратная, однако пластик твердый и гулкий, что делает довольно бессмысленной установку хорошей акустики. Зато к лаконичному и строгому дизайну претензий нет (спасибо, что ничего лишнего), блок климат-контроля удобен, а руль регулируется не только по высоте, но и по вылету, что для водителей бюджетных Renault станет приятной неожиданностью. Панель приборов без затей отдана двум большим шкалам – тахометра слева и спидометра справа, размеченного, разумеется, по-французски на нечетные цифры. 8-дюймовый сенсорный дисплей оставил двойственные ощущения: все вроде просто и понятно, но с непривычки приходится тыкать в пиктограммы по нескольку раз, чтобы добиться результата. Четыре камеры – с неплохой детализацией, а главное – не забрызгиваются: похоже, российскую специфику тут учли.
Нажимаем кнопку «Старт/стоп» и знакомимся с новейшим турбодвигателем совместной разработки с Daimler. С объема 1,3 л здесь снято практически 150 л. с. (цифра чуть занижена под налоговый порог) – и это чувствуется. Не столько в движении, сколько в покое. Шум и вибрация такие, как будто мотор никак не прогреется и обороты не падают до холостых. А нам ведь на Arkana не по серпантинам гонять, а в основном ползать в пробках, где и так все раздражает. Но в остальном акустический комфорт приемлем, во всяком случае на городских скоростях.
В мультимедийной системе Arkana есть «ассистент водителя», который должен уметь читать дорожные знаки. Но пока не может: как мы поняли, не могут договориться компания Bosch, поставляющая Renault этот модуль, и компания «Яндекс», с которой у Renault подписан контракт на установку мультимедийной системы «Яндекс.Авто».
Если вырваться на простор, то едет Arkana как всякий неушатанный каршеринг: умеет разгоняться (с небольшими заминками, зато вариатор приятно имитирует переключение передач) и поворачивать (с ожидаемыми при высоком центре тяжести кренами). Заявленная максималка – 191 км/ч. Мы разгонялись до 150 км/ч – никаких неожиданностей. Только тормозить страшновато: педаль уходит словно в масло – забытое ощущение от барабанных тормозов.
Да ладно! Правда что ли сзади они барабанные?
Правда. (Но дисковые обещают.)
Аппетит Arkana нас расстроил: новый 1,3-литровый двигатель 1,5-тонного автомобиля расходовал 9,5 л/100 км, при том что половина из 500 тестовых км пришлась на подмосковные шоссе, и средняя скорость составила 28,4 км/ч. (У коллег до нас аналогичные показатели оказались 9,8 л/100 при 26,3 км/ч за 677 км.)
Упражнение «по кочкам, по кочкам, в ямку – бух!» Arkana проходит сносно, а будь размерность колес поменьше, а профиль шин повыше, характер стал бы еще более невозмутимым. Но колеса меньше R17 ей не положены даже в базовой комплектации – некрасиво.
Вообще, «казаться» ей все-таки чуть важнее, чем «быть». Вот, например, три ездовых режима на выбор: Eco, Sport и My Sense. В первом Arkana, понятно, тупит, во втором дольше держит обороты и чуть зажимает электроусилитель руля, в третьем предлагает отрегулировать его чувствительность, но в общем разница между Sport и My Sense невелика, а сама опция выглядит скорее баловством – чтобы как у автомобилей из другого ценового сегмента.
Однако надо признать: казаться дороже и круче у Renault Arkana получается. Вон даже из каршерингового «Мерседеса» человек с любопытством поглядывает.
Технические характеристики Renault Arkana Edition One*
|Тип кузова, число дверей/мест
|лифтбэк, 5/5
|Длина/ширина/высота/колесная база, мм
|4545/1820/1565/2721
|Двигатель, число цилиндров, расположение
|бензиновый с турбрнаддувом, I4, впереди поперечно
|Рабочий объём двигателя, куб. см
|1332
|Максимальная мощность, л. с./об. в мин.
|149/5250
|Максимальный крутящий момент, Нм/об. в мин.
|250/1700
|Коробка передач
|автоматическая бесступенчатая
|Привод
|полный
|Снаряженная масса, кг
|1378-1571
|Полная разрешённая масса, кг
|1954
|Максимальная скорость, км/ч
|191
|Разгон до 100 км/ч, с
|10,5
|Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км
|7,2
|Объём багажника (со сложенным задним рядом сидений), л
|409/1234
|Клиренс, мм
|205
|Топливо
|бензин Аи-92
|Объём топливного бака, л
|50
|Стоимость автомобиля, млн руб.
|от 1,5