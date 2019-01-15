Новый купе-кроссовер Arkana поможет Renault увеличить долю в России

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Технических подробностей о купе-кроссовере Arkana автоконцерн не раскрывает Pavel Golovkin / AP

Renault планирует увеличить свою долю на российском рынке с 7,6% в 2018 г. до почти 9% в 2019 г., рассказали «Ведомостям» человек, знакомый с менеджерами французского автоконцерна, и один из менеджеров дилерской компании Renault. Увеличению доли помогут недавно выведенные на рынок новые версии Logan и Sandero, но главный результат должен обеспечить купе-кроссовер Arkana, презентованный на Московском автосалоне в августе 2018 г., подчеркивают они.

«На сегодняшний день безусловным преимуществом компании является конкурентоспособный локализованный модельный ряд, особенно в сегменте SUV, который в конце 2018 г. дополнился новинками семейства Stepway – Logan Stepway и Sandero Stepway, – комментирует представитель Renault. – Главной новинкой 2019 г. станет купе-кроссовер С-сегмента Renault Arkana. Все это создает возможности для продолжения активного роста, в том числе с точки зрения доли рынка». По его словам, компания планирует довести долю рынка к 2022 г. до 10%. Говорить о других деталях он отказался.

Как ожидается, продажи Arkana стартуют в России в мае – июне 2019 г., говорят источники «Ведомостей». Цены пока неизвестны. Но ранее сообщалось, что новинка будет дороже кроссовера Kaptur (стоит в России от 944 000руб.) и дешевле кроссовера Koleos (от 1 699 000 руб).