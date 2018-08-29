Renault показала новый купе-кроссовер Arkana для России

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Renault Arkana – это первый автомобиль, построенный на базе SUV платформы нового поколения
Maxim Shemetov / Reuters
Renault показала на Московском автосалоне новую глобальную модель – купе-кроссовер Arkana. Он будет выпускаться сначала в России, затем в других странах.
Автомобиль, выставленный на автосалоне, – шоукар, демонстрирующий дизайн новинки. Продажи серийной Arkana начнутся в первой половине 2019 г., сказал гендиректор «Рено Россия» Андрей Панков. По его словам, Renault рассчитывает с помощью новинки занять до 10% российского рынка к 2022 г. По итогам семи месяцев 2018 г. доля марки составила 8,2%, по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
«Renault Arkana – это первый автомобиль, построенный на базе SUV платформы нового поколения, включая абсолютно новый силовой агрегат, который является передовой совместной разработкой альянса и глобального партнера», – заметил Панков.
Самый новый и один из самых дорогих вариантов персонализации автомобилей предлагает Rolls-Royce. С прошлого года покупателям Phantom VIII доступна опция под названием The Gallery: застекленное торпедо лимузина выступает в роли витрины, в которой может быть выставлен практически любой объект искусства, подходящий по размерам
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Rolls-Royce
Разброс цен на The Gallery в компании Rolls-Royce Motor Cars Moscow назвать отказались, сказав лишь, что цена арт-объектов сопоставима с ценой автомобиля бизнес-класса. Одна из самых дорогих «Галерей» — Metropolitan Skyline
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Rolls-Royce
Панели The Gallery изготавливают семь ателье, работающих в разных техниках: скульптура из металла, живопись, кожа, ткани, фарфор, инкрустация драгоценными камнями и перьями. На фото: галерея Cascade Steel, выполненная из рутения — редкого металла из платиновой группы
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Rolls-Royce
Самой же популярной (и одной из самых дорогих) опций у покупателей Rolls-Royce остается «звездное небо» стоимостью от 1 млн до 3,5 млн руб.
Самая дорогая опция Lamborghini — пакет внешней отделки из кованого композита для модели Lamborghini Aventador стоимостью 6 150 000 руб.. Запатентованный маркой материал состоит из измельченных волокон углерода и смолы кованый и позволяет создавать облегченные детали сложных геометрических форм, сохраняющие оптимальную жесткость, что невозможно произвести из традиционных углеволоконных композитных материалов
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Самая дорогая опция для клиентов Bentley – механические часы с турбийоном Bentley Bentayga Mulliner Tourbillon
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Часы, изготовленные для Bentley мастерами Breitling, обойдутся российским покупателям в 12,178 млн руб.
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Исполнением индивидуальных заказов клиентов Bentley занимается собственное ателье Bentley Mulliner. Также Mulliner регулярно выпускает специальные серии Bentley — автомобили, укомплектованные тематическими аксессуарами. Одно из последних предложений в этой серии — набор для пикника стоимостью 1,5 млн руб.
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Еще один пример тематического аксессуара Bentley Mulliner — автомобиль с аксессуарами для рыбной ловли. Его стоимость BBC оценивает в 80 000 фунтов
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В Aston Martin самая популярная опция – комплект карбоновых элементов для DB11 стоимостью 700 000 руб. Для изготовления этих элементов используется редкое «рубленое» углеволокно. Полный карбоновый обвес на Aston Martin (на фото) будет стоить уже 2 млн руб.
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Самыми же доступными в списке дополнительных аксессуаров можно назвать фирменные кожаные аксессуары. Например, сумка Mercedes Maybach с тисненым логотипом в виде двух букв «M» обойдется в 304 779 руб.