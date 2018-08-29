Renault показала новый купе-кроссовер Arkana для России

Renault Arkana – это первый автомобиль, построенный на базе SUV платформы нового поколения Maxim Shemetov / Reuters

Renault показала на Московском автосалоне новую глобальную модель – купе-кроссовер Arkana. Он будет выпускаться сначала в России, затем в других странах.

Автомобиль, выставленный на автосалоне, – шоукар, демонстрирующий дизайн новинки. Продажи серийной Arkana начнутся в первой половине 2019 г., сказал гендиректор «Рено Россия» Андрей Панков. По его словам, Renault рассчитывает с помощью новинки занять до 10% российского рынка к 2022 г. По итогам семи месяцев 2018 г. доля марки составила 8,2%, по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

«Renault Arkana – это первый автомобиль, построенный на базе SUV платформы нового поколения, включая абсолютно новый силовой агрегат, который является передовой совместной разработкой альянса и глобального партнера», – заметил Панков.

У Arkana будет несколько двигателей – и для переднего, и для полного привода, пояснил Николя Мор, старший вице-президент Renault и руководитель региона Евразия.

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