Тема дня: Обращение Путина по пенсионной реформе
Путин объявил о смягчении условий пенсионной реформы
11 материалов по теме
Путин объявил о смягчении условий пенсионной реформы 12:10Он предложил поднять пенсионный возраст для женщин не до 63, а до 60 лет
Что сказал Путин в телеобращении о пенсионной реформе. Главное 12:28
Как живут непростые российские пенсионеры 22:42
Путин выступит с обращением по пенсионной реформе в полдень среды 18:41
Медведев поручил в «максимально короткие сроки» изменить пенсионный законопроект 13:16
Все материалы по теме
Авто / Легковые автомобили

Renault показала новый купе-кроссовер Arkana для России

Продажи начнутся в первой половине 2019 года
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Renault показала на Московском автосалоне новую глобальную модель – купе-кроссовер Arkana. Он будет выпускаться сначала в России, затем в других странах.

Автомобиль, выставленный на автосалоне, – шоукар, демонстрирующий дизайн новинки. Продажи серийной Arkana начнутся в первой половине 2019 г., сказал гендиректор «Рено Россия» Андрей Панков. По его словам, Renault рассчитывает с помощью новинки занять до 10% российского рынка к 2022 г. По итогам семи месяцев 2018 г. доля марки составила 8,2%, по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

«Renault Arkana – это первый автомобиль, построенный на базе SUV платформы нового поколения, включая абсолютно новый силовой агрегат, который является передовой совместной разработкой альянса и глобального партнера», – заметил Панков.

У Arkana будет несколько двигателей – и для переднего, и для полного привода, пояснил Николя Мор, старший вице-президент Renault и руководитель региона Евразия.

Самые дорогие опции и аксессуары для автомобилей

Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике