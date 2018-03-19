Renault выпустит купе-кроссовер, похожий силуэтом на BMW
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В августе на Московском автосалоне Renault представит новинку – купе-кроссовер. Его производство начнется в 2019 г. на московском автозаводе компании. Купе-кроссовер станет новой глобальной моделью Renault – вслед за Россией ее начнут выпускать и в других странах, рассказали «Ведомостям» два человека, знакомых с менеджерами автоконцерна. Как и все выпускаемые в России модели Renault, новинка будет собираться на платформе B0. Первым на ее базе был спроектирован Renault Logan. А теперь он используется для производства целого семейства автомобилей, выпускаемых под брендом как самой французской компании, так и ее партнера – Nissan и принадлежащего им «АвтоВАЗа».
Силуэт новинки будет напоминать купе-кроссоверы BMW, говорят собеседники «Ведомостей». Именно немецкий концерн ввел в обиход термин «купе-кроссовер», выпустив в продажу X6, хотя в линейке Infiniti давно уже были автомобили с таким типом кузова.
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