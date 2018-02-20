Авто / Легковые автомобили
Статья опубликована в № 4512 от 20.02.2018 под заголовком: Кроссоверы разгоняются

В России растет производство и импорт кроссоверов

Продажи в этом сегменте растут быстрее рынка
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На заводе «Мазда Соллерс мануфэкчуринг рус» во Владивостоке начался серийный выпуск кроссовера Mazda CX-9, сообщила 19 февраля компания. Ранее здесь был организован выпуск кроссовера Mazda CX-5 и седана Mazda 6. Новинка будет выпускаться в двух комплектациях с 2,5-литровым турбированным бензиновым двигателем. Модель в России предлагается по цене от 2 890 000 руб. Инвестиции в новый проект и мощность, выделенную под Mazda CX-9, представитель не раскрыл.

В этот же день прозвучали еще две новости, связанные с сегментом SUV (кроссоверы и внедорожники). Немецкая группа Volkswagen объявила, что на мощностях нижегородского ГАЗа организован выпуск очередного кроссовера – Skoda Kodiaq. Новинка будет выпускаться в нескольких комплектациях, с двигателями 1,4 и 2 л мощностью от 125 до 180 л. с. Kodiaq стоит в России от 2 017 000 руб. Событие ожидаемое – начало производства модели с I квартала 2018 г. компания анонсировала летом прошлого года. Инвестиции в проект составили 87,5 млн евро, уточнила компания. А французская Renault сообщила, что наладит на своем московском автозаводе производство кроссовера С-класса. Подробности компания не раскрывает, обещая устроить мировую премьеру на Московском автосалоне – 2018. Источники «Ведомостей» поясняли, что это будет купе-кроссовер. Усиливают свои позиции в сегменте SUV и другие автоконцерны. Toyota в 2017 г. начала импортировать в Россию новые Fortuner и Highlander, PSA Group в 2018 г. вывела на рынок Peugeot 5008 и скоро начнет продажи C3 Aircross. Mitsubishi возобновила в 2017 г. производство внедорожника Pajero Sport на заводе в Калуге. Делает ставку на локально выпускаемые SUV и немецкий Daimler, который строит завод в Московской области: планируется производить седаны E-класса и три модели кроссоверов – GLE, GLS и GLC.

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