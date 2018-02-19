В России начался выпуск новых кроссоверов Mazda и Skoda

Новый кроссовер будет выпускается в двух комплектациях, с 2,5-литровым турбированным бензиновым двигателем John Locher / AP

На заводе «Мазда Соллерс мануфэкчуринг рус» во Владивостоке начался серийный выпуск кроссовера Mazda CX-9, рассказал 19 февраля представитель «Соллерса». Это уже третья модель, собираемая совместным предприятием, ранее здесь был организован выпуск кроссовера Mazda CX-5 и седана Mazda 6.

Новый кроссовер будет выпускаться в двух комплектациях, с 2,5-литровым турбированным бензиновым двигателем. Модель в России предлагается по цене от 2 890 000 руб. Инвестиции в новый проект и мощности, выделенные под Mazda CX-9, представитель «Соллерса» не раскрыл. В целом завод во Владивостоке может собирать крупноузловым способом до 100 000 автомобилей в год. Один из перспективных проектов СП – создание производства двигателей Mazda мощностью 50 000 шт. в год. Большая часть этих моторов, как предполагается, будет экспортироваться.

О начале серийного производства нового кроссовера в России в понедельник объявила и немецкая группа Volkswagen. На мощностях своего партнера – нижегородского ГАЗа – она организовала выпуск Skoda Kodiaq. Новинка будет выпускаться в нескольких комплектациях, с двигателями 1,4 и 2 л мощностью от 125 до 180 л. с. Skoda Kodiaq стоит в России от 2 017 000 руб. Событие ожидаемое – начало производства Skoda Kodiaq с I квартала 2018 г. компания анонсировала летом прошлого года. Инвестиции в проект составили 87,5 млн евро, уточнила в понедельник компания. Ранее на мощностях ГАЗа в режиме полного цикла было организовано контрактное производство Volkswagen Jetta, Skoda Octavia и Skoda Yeti.

Хочет усилить позиции в сегменте кроссоверов и французская Renault. Компания сообщила 19 февраля, что наладит на своем московском автозаводе производство кроссовера С-класса. «Россия станет первой страной, где будут налажены производство и продажи новой глобальной модели Renault», – подчеркивается в сообщении. Подробности компания не раскрывает, обещая устроить мировую премьеру на Московском автосалоне – 2018.

Осенью 2017 г. группа Renault анонсировала, что для рынков России, Бразилии, Китая и Южной Кореи будет разработан кроссовер с новым типом кузова, но подробностей компания тогда не сообщила. Два человека, знакомых с менеджерами автоконцерна, поясняли «Ведомостям», что это будет купе-кроссовер, его выпуск начнется в Москве в 2019 г. Сейчас в России Renault помимо прочего производит кроссоверы Duster и Kaptur, а также псевдокроссовер Sandero Stepway. В 2017 г. совокупные продажи Duster, Kaptur, Koleos (импортируется) и Sandero Stepway составили 99 865 автомобилей, включая 56 135 полноприводных версий, по данным Renault.

Весной прошлого года российский рынок легковых и легких коммерческих автомобилей после затяжного падения (2013–2016 гг.) вернулся к росту. По итогам года он увеличился на 11,9%, по данным АЕБ. Сегмент кроссоверов и внедорожников (SUV) вырос еще больше – на 20,9%, гласят данные «Автостата». При этом он самый емкий: в 2017 г. на него пришлось почти 42% всего рынка (рост на 3 п. п.). Следом идет B-сегмент с долей 39,8%. В топ-3 кроссоверов и внедорожников в России входят модели локального производства – Hyundai Creta, Renault Duster и Toyota RAV4.

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