Skoda Kodiaq поможет увеличить продажи марки в России на треть

Возможно, часть машин компания будет отправлять на экспорт, думает дилер Андрей Гордеев / Ведомости

Продажи большого кроссовера Skoda Kodiaq российской сборки начнутся в апреле, компания рассчитывает ежегодно продавать 30 000 таких машин, передало агентство RNS слова руководителя Skoda в России Яна Прохазки. Для сравнения: всего в прошлом году было реализовано 55 386 автомобилей чешской марки, по данным АЕБ. В текущем году компания прогнозирует продажи на уровне 60 000 машин, по словам Прохазки.

Skoda ранее сообщала, что выпуск Kodiaq в России начнется в I квартале 2018 г. на мощностях группы ГАЗ в Нижнем Новгороде, где сейчас по контрактной схеме выпускаются легковые автомобили Skoda Yeti (выпуск этой модели в России завершится к концу 2017 г., по словам представителя компании), Volkswagen Jetta и Skoda Octavia. Модель будет выпускаться в режиме полного цикла, со сваркой и окраской. Планы производства и продаж Kodiaq компания тогда не раскрыла.

Kodiaq уже продается в России - с июня 2017 г. За два месяца было реализовано более 700 этих кроссоверов, сообщала компания. Получается, чтобы выйти на планируемый объем ежемесячные продажи кроссовера должны быть на уровне 2500 шт.

Увеличить продажи Kodiaq в России позволит расширение его комплектаций, поясняет Прохазка. «Сейчас [в России] топовые версии, потому что мы привозим машины из Чехии, - говорит он. - Мы отказались от простых версий, потому что не получилось бы привезти ее по хорошей цене. Но теперь мы начнем производить в России и начнем продажи автомобилей с передним приводом, линейка будет гораздо более широкая, чем есть сейчас». По его словам, это позволит снизит начальную цену модели.

Сейчас Kodiaq предлагается по цене от 1 999 000 руб. Перед стартом продаж компания анонсировала, что расширение комплектаций позволит снизить начальную цену до примерно 1 500 000 руб.

Топ-менеджер одной из дилерских компаний Skoda считает планируемые продажи Kodiaq «очень оптимистичными». Его оценка - примерно 15 000 в год. Даже если Kodiaq подешевеет в начальной комплектации до 1 500 000 руб., он будет дороже или на уровне цен конкурентов, уже знакомых рынку, поясняет собеседник. Об этом же говорит и исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов. По его оценке, продажи Kodiaq, с учетом ожидаемого роста рынка, будут на уровне 20 000-25 000 шт. в год. Среди главных конкурентов Kodiaq Удалов называет кроссоверы Kia Sportage (стоит в России от 1 269 900 руб.) и Nissan X-Trail (от 1 464 000 руб.). В прошлом году их продажи в России составили 19 003 и 17 886 шт. соответственно, по данным АЕБ.

Возможно, часть машин компания будет отправлять на экспорт, думает дилер. Представитель группы Volkswagen (в нее входит марка) на вопросы «Ведомостей» не ответил.