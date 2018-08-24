Что нового покажут на Московском автосалоне

Одной из главных звезд экспозиции будет новый российский люксовый бренд Aurus АУРУС

Московский международный автомобильный салон (ММАС) в «Крокус экспо» будет открыт для широкой публики с 31 августа по 9 сентября. Как и два года назад (с такой периодичностью проходит ММАС, согласно календарю Всемирной организации автомобильных производителей), на салоне будет представлено немногим более 10 автомобильных брендов, из них половина – китайские.

Цифровизация коммуникаций убеждает автопроизводителей по всему миру отказываться от дорогостоящего участия в автосалонах и внедрять новые формы взаимодействия с потенциальными покупателями. Большой отток экспонентов испытали автосалоны в Детройте, Париже, Франкфурте. В Москве в 2016 г. эта тенденция усугубилась экономическим кризисом и падением продаж автомобилей. Два года спустя продажи начали расти, но в остальном ситуация не изменилась.

«К сожалению, нам не удалось собрать всех игроков, и среди отказников есть несколько топ-брендов, отсутствие которых нас особенно расстраивает. В первую очередь это касается премиальной немецкой тройки и бренда Toyota», – заявил директор ММАС Петр Тутарашвили. Одна из причин этого, считает он, в том, что российский рынок еще не вернулся к пиковым значениям 2008 и 2012 гг. – тогда продажи были почти вдвое больше. Кроме того, падает интерес к салонам со стороны премиальных игроков.

В 2016 г. число посетителей Московского автосалона снизилось на 40%. Но в этом году организаторы надеются, что оно вернется на уровень 2012 и 2014 гг., т. е. около 1 млн человек. Чтобы завлечь посетителей, организаторы открывают параллельно с ММАС выставку «Мобилистика», которую можно посетить по билету на автосалон, ввели разные ценовые категории билетов, предоставляют 20%-ную скидку при предварительной покупке билетов в интернете (400 руб.) и проч.

Aurus вместо Mercedes

В 2016 г. самая большая экспозиция была у Mercedes-Benz: немецкий бренд тогда арендовал целый зал, где разместил 33 модели. Более того, это был единственный премиальный бренд на ММАС.

Теперь в этом статусе выступает российский бренд Aurus. Машины под таким именем с 2018 г. выпускаются мелкими сериями ФГУП «НАМИ» (для реализации проекта, ранее известного как «Кортеж», из федерального бюджета было потрачено более 12 млрд руб.) и уже используются в президентском парке Владимира Путина. На Московском автосалоне посетители смогут увидеть машины вживую (стенд Aurus займет 722 кв. м, по словам представителя НАМИ). Правда, можно будет увидеть не все семейство, а пока только седан и бронированную версию лимузина (минивэн и кроссовер появятся позже). Продажи Aurus начнутся в 2019 г., министр промышленности и торговли Денис Мантуров говорил, что Aurus будут дешевле, чем Rolls-Royce и Bentley, как минимум на 20%.

Мировая Премьера Renault

Renault в 2016 г. не принимала участия в ММАС, но в этом году проведет на салоне полноценную мировую премьеру – глобального кроссовера С-сегмента, получившего название Arkana. По этому поводу в Москву приезжает старший вице-президент Groupe Renault Лоренс ван дер Акер, отвечающий за дизайн всех брендов группы – Renault, Dacia, Renault Samsung Motors и Alpine. Новый кроссовер, стилизованный под купе, будет выпускаться в разных странах, но московский завод Renault станет первым, где начнется его производство. Технических деталей новинки до ее премьеры Renault не раскрывает.

Стенд Renault занимает 1500 кв. м, компания также представит новую Stepway-серию: обновленный кроссовер Sandero Stepway, новый кросс-седан Logan Stepway и грузопассажирский автомобиль Dokker Stepway. «Stepway-серия отвечает новой глобальной фирменной дизайн-стратегии Renault и получила ряд элементов экстерьера и интерьера, свойственных моделям Renault более высоких сегментов: черную фальшрешетку радиатора с хромированными накладками, узнаваемый бампер и накладки на противотуманные фары, а Sandero Stepway и Logan Stepway также оборудованы светодиодными дневными ходовыми огнями c характерной С-образной формой», – перечисляет представитель компании. Кроме того, модели получили новую мультимедийную систему MediaNav 4.0.

Granta в X-Стиле

Первенство по числу премьер на Московском автосалоне, как и два года назад, будет у «АвтоВАЗа» – в этот раз их, как ожидается, будет пять. Среди них – серийная Vesta Sport и обновленное семейство Granta. Основные изменения коснутся передней части капота – использован дизайн в X-стиле, как у самого продаваемого автомобиля Lada – Vesta. Дорогих боковых выштамповок у Granta не будет. Производство обновленной Granta уже началось, а продажи стартуют в сентябре, ожидают дилеры. В числе других новинок, скорее всего, будет обновленная Lada Largus (с капотом в X-стиле), обновленный внедорожник Lada 4x4, говорит один из дилеров марки.

Корейcкий размах

Основные конкуренты автомобилей Lada на российском рынке – корейские марки – решили потеснить «АвтоВАЗ» и на Московском автосалоне. Экспозиция Kia будет крупнейшей на мотор-шоу по площади – 2470 кв. м.

Kia представит пять новых и обновленных моделей. Центральное место займет третье поколение хетчбэка Ceed. Новинка прошла адаптацию к российским условиям: дорожный просвет увеличен на 10 мм по сравнению с европейской спецификацией, проведена перенастройка пружин и амортизаторов, перечисляет представитель компании. Для Ceed третьего поколения будет доступна линейка 4-цилиндровых бензиновых двигателей, включая новый мотор с турбонаддувом и непосредственным впрыском топлива (впервые в России) 1,4 T GDI (140 л. с., 7DCT). Новая модель будет стоить от 949 900 руб.

У Hyundai на ММАС будет стенд площадью 1512 кв. м. Компания обещает две российские премьеры – четвертое поколение кроссовера Santa Fe и обновленный Tucson. У нового Santa Fe увеличилась колесная база, багажник, задние боковые стекла, а дизайн передней части модели выполнен в новом фирменном стиле линейки кроссоверов Hyundai: оригинальные сдвоенные фары, каскадная радиаторная решетка и проч. У нового Tucson также изменена передняя часть. Появились новые легкосплавные 18-дюймовые диски. Изменился дизайн центральной консоли, мультимедийной системы и дефлекторов вентиляции. Продажи в России уже стартовали: Tucson стоит от 1 399 000 руб., Santa Fe – от 1 999 000 руб.

VW на свежем воздухе

На площадке перед «Крокус экспо» будет доминировать Volkswagen, занимая пространство около 10 000 кв. м, рассказывает Тутарашвили. Компания впервые в России покажет купе Arteon (может появиться на российском рынке в конце 2019 г.) и электрокар I.D (пока это концепт, производство планируется не ранее 2020 г.). Кроме того, компания покажет новые версии уже представленных на рынке моделей – Teramont, Touareg, Polo в лимитированной серии JOY и Tiguan в новом исполнении, а также Amarok, California и Multivan. Для испытания внедорожников созданы специальные искусственные препятствия, которые позволят продемонстрировать угол въезда, диагональное вывешивание, работу систем-ассистентов и проч. Раньше экспозиция Volkswagen располагалась внутри «Крокус экспо». «Новый подход позволяет добиться оптимального сочетания презентации моделей с демонстрацией их возможностей и технологий», – поясняет представитель компании.

Гости из Китая

В этом году на Московском автосалоне будет представлено шесть китайских автомобильных брендов: Geely, Lifan, Haval, JAC, GAC и Khodro.

Lifan (лидирует по продажам на российском рынке среди китайских брендов) впервые представит автомобили Lifan М7, Lifan Х80 и электрокар Lifan 820 EV, по словам представителя компании. «Появление их на нашем рынке (как и цены) пока обсуждается», – добавляет он. Главной премьерой года для рынка России собеседник называет Lifan X70, который появился в продаже в апреле 2018 г. Еще одна новинка рынка – семиместный кроссовер Lifan Myway на АКПП (продается с мая 2018 г.). Стенд разместится на 1000 кв. м.

Geely презентует новый кроссовер, который сейчас известен под названием SX11, и гибридный седан Emgrand GE. Особенностью кроссовера SX11 станет платформа BMA, которая разработана международной командой компании, говорится в ее сообщении. В будущем на ней построят и другие автомобили дочерних марок Geely. У SX11 1,5-литровый бензиновый двигатель будет работать совместно с 7-ступенчатой автоматической коробкой передач. Гибридный седан сможет проехать на электричестве до 60 км, а средний расход топлива составит 1,6 л на 100 км. В седане будет виртуальная приборная панель, 12,3-дюймовый сенсорный экран.

Экспозиция Haval (входит в Great Wall) займет 988 кв. м. Помимо моделей, которые продаются на российском рынке, компания привезет на автосалон две новинки. Главная из них – новый кроссовер F7. Его презентация станет европейской премьерой. Этот кроссовер будет выпускаться и в России, на автозаводе китайского автоконцерна в Тульской области. Предприятие планировалось запустить еще в 2017 г., но теперь называется 2019 г. Haval F7 станет вторым серийным кроссовером молодежной F-серии, рассказывает представитель компании. У новинки будет полный привод, два турбированных мотора – 1,5-литровый 150 л. с. или 2-литровый 190 л. с. в паре с 7-ступенчатой коробкой передач. Обещаны голосовое управление, подключение к сети, подключение мобильных устройств и другие опции. Второй российской премьерой Haval будет концепт-кар, который в дальнейшем станет серийной моделью и тоже будет выпускаться на заводе в Тульской области, ориентировочно – с конца 2019 г., говорит представитель компании.

Далеко не уехали

В одном из корпусов «Крокус экспо», по соседству с самим ММАС, пройдет фестиваль технологий в сфере транспорта и логистики «Мобилистика». Этим форматом заинтересовались несколько автоконцернов, не представленных на самом салоне, – предложенные организаторами условия оказались более привлекательными.

Стенд Jaguar Land Rover займет на «Мобилистике» 50 кв. м, где будет демонстрироваться одна модель – Jaguar I-PACE, первый электрический кроссовер компании. Для детей компания приготовила отдельную зону: на площади 70 кв. м они смогут принять участие в тест-драйве детских электрокаров Jaguar Land Rover. I-PACE оснащен двумя электромоторами мощностью 400 л. с. и имеет запас хода до 470 км. Модель появится в продаже в России до конца 2018 г., цены будут начинаться с 5 825 000 руб. «Мы позитивно оцениваем перспективы модели как в России, так и по всему миру. Сегодня в автомобильной индустрии есть два очень многообещающих сегмента: SUV и электромобили», – говорит представитель компании.

Еще одним участником «Мобилистики» из числа автомобильных брендов будет Porsche. Основой экспозиции, которая займет около 200 кв. м, станут «примеры технологий связи, различных видов мобильности и автомобильной коммуникации», по словам ее представителя. «Если автомобиль будет представлен, то информация будет доступна только 28 августа», – сказал он, пояснив, что премьер ждать не стоит. По его словам, Porsche решила участвовать в «Мобилистике», так как это не автомобильная выставка, а новый форум, включающий smart mobility, e-mobility и другие современные направления развития сопряженных технологий в автомобилестроении.

BMW привезет на «Мобилистику» кабриолет BMW i8 Roadster с интеллектуальной системой управления энергопотребления.

Беспилотники с пилотами

Посетители Московского автосалона смогут прокатиться на закрытой площадке перед павильонами «Крокус экспо» на беспилотнике от «Яндекс.Такси». Это серийный Toyota Prius, «дооснащенный необходимым для беспилотной езды оборудованием – радарами, лидарами, сенсорами, вычислительным оборудованием», поясняет представитель «Яндекс.Такси». Беспилотник ранее тестировался компанией на дорогах Москвы, а в июне проехал по маршруту Москва – Казань. «Беспилотник используется для сбора данных о дорожной инфраструктуре и реальных городских условиях, а за рулем у него всегда сидит водитель-испытатель, – говорит представитель «Яндекс.Такси». – Кроме того, машина, разумеется, получила все необходимые сертификаты и разрешения от ГИБДД». По его словам, цель компании – создание не беспилотника, а беспилотной технологии, которую можно применить в любом серийном автомобиле. «Мы считаем, что беспилотники в роли такси или каршеринга станут обычным явлением уже в ближайшие два-три года», – добавил собеседник.