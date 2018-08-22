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Renault раскрыла название новой глобальной модели автомобиля

Новая модель автомобиля от Renault получит название Arkana. Об этом сообщает пресс-служба компании. Производство кроссовера начнется на московском автозаводе компании в 2019 г. Автомобиль станет новой глобальной моделью Renault.

«Название новой модели образовано от латинского слова аrcanum («тайна»), которым на протяжении столетий отмечали особенно значимые явления и события», – говорится в пресс-релизе. На русском языке название произносится как «Аркана». В сообщении указывается, что презентация шоукара новой модели пройдет 29 августа на Московском международном автосалоне 2018.

Раскрыть детали о производстве и технических характеристиках новой модели компания пообещала во время мероприятий по ее запуску. Renault рассчитывает, что кроссовер Arkana «сформирует новый тренд на автомобильном рынке в С-сегменте».

Два человека, знакомых с менеджерами автоконцерна, в марте рассказывали «Ведомостям», что новый автомобиль Renault вслед за Россией начнут выпускать и в других странах. Как и все выпускаемые в России модели Renault, новинка будет собираться на платформе B0. Первым на ее базе был спроектирован Renault Logan. Собеседники «Ведомостей» отмечали, что силуэт модели будет напоминать купе-кроссоверы BMW.

По их словам, новая машина будет не меньше другой модели Renault – Kaptur, которая выпускается на этой же платформе на московском заводе. Длина Kaptur составляет 4333 мм, высота – 1613 мм, ширина – 1813 мм. Клиренс у купе-кроссовера тоже будет похожим – 205–210 см, уточняли источники.

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