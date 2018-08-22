Новая Lada Granta поедет на старых моторах

Статья опубликована в № 4636 от 22.08.2018 под заголовком: Lada Granta со старой начинкой

Новая Lada Granta получит моторы и коробки передач от старой модели АвтоВаз

В конце августа на Московском автосалоне «АвтоВАЗ» представит новое семейство Lada Granta в четырех кузовах – седан, лифтбэк, универсал и хетчбэк. Главное отличие – дизайн передней части капота в Х-стиле, как у Lada Vesta. Но у Granta боковых выштамповок в том же стиле не будет.

Моторы и коробки передач у моделей новой Granta будут такими же, как у предшественников – снятых летом с производства седана и лифтбэка Granta и универсала и хетчбэка Kalina, рассказали «Ведомостям» топ-менеджеры двух дилерских компаний Lada со ссылкой на письмо «АвтоВАЗа». «Ведомости» ознакомились с этим письмом.

У новой Granta будут 1,6-литровые двигатели мощностью 87, 98 и 106 л. с. и три вида коробок передач: механическая, роботизированная или автоматическая.

Представитель «АвтоВАЗа» от комментариев отказался.

То, что «АвтоВАЗ» решил в новой Granta сохранить моторы и трансмиссии предшественников, соответствует главной идее – провести фейслифтинг с минимальными затратами, комментирует один из дилеров. К тому же сами агрегаты «проверенные, беспроблемные», добавляет другой.

Новые агрегаты могут появиться у автомобиля при смене платформы, комментирует гендиректор «Автостата» Сергей Целиков. Но разработка новой занимает много времени и стоит около $1 млрд, отмечает эксперт. Другой повод для смены агрегатов – длительное существование модели на рынке. Например, Volkswagen Golf выпускается более 40 лет. За это время сменилось несколько поколений автомобиля, поменялись требования к агрегатам, соответственно, они неоднократно менялись, говорит эксперт.

Но чаще всего – раз в 3–4 года – автоконцерны идут на фейслифтинг, продолжает Целиков. «Меняется экстерьер и интерьер, что-то модернизируется, – говорит эксперт. – Агрегаты, как правило, не затрагиваются». И «АвтоВАЗ» с Granta вполне ожидаемо пошел по этому пути, отмечает эксперт. Изменение платформы, агрегатов привело бы к удорожанию автомобиля, а для Granta вопрос цены критически важен, ведь это лоукост-сегмент, поясняет он. В той же логике произошло и объединение кузовов под одним именем, ведь Granta и Kalina были сделаны на одной платформе, добавляет Целиков.

Как будет выглядеть новая Lada Granta