«АвтоВАЗ» начал производство новой Lada Granta
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«АвтоВАЗ» начал производство новой Lada Granta
АвтоВАЗ
На «АвтоВАЗе» началось серийное производство обновленного семейства Lada Granta, сообщил автоконцерн 14 августа. Основное отличие от предыдущего поколения – X-образное исполнение передней части кузова, как у самой продаваемой модели Lada – Vesta. Правда, компания не стала делать Х-образную выштамповку дверей.
Кроме того, в семействе Granta увеличится число кузовов: сейчас это седан и лифтбэк, к ним добавятся хетчбэк и универсал. Они будут позаимствованы у соплатформенного, но менее популярного семейства Kalina, от выпуска которого «АвтоВАЗ» решил отказаться. Появятся ли у новинки, как сейчас, спортивные версии (и cross-версии, как у Kalina) – неизвестно.
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