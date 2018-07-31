Nissan снимет с производства на «АвтоВАЗе» седан Almera

Модельный ряд Nissan в России будет представлен только кроссоверами и суперкаром GT-R

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Almera спроектирована на платформе альянса Renault-Nissan B0 (Renault Logan) и выпускается на «АвтоВАЗе» с декабря 2012 г. Сергей Коньков / ТАСС

Nissan в октябре 2018 г. завершит в России производство седана Almera, сообщил «Ведомостям» представитель японского автоконцерна. Запас машин на центральном складе компании к концу октября 2018 г. «будет достаточным для поддержания продаж до весны 2019 г. при сохранении спроса на текущем уровне», добавил он.

Разговоры о том, что Nissan может прекратить выпуск Almera, ходят уже около года, говорят топ-менеджер одной из дилерских компаний Nissan и знакомый с менеджерами «АвтоВАЗа» человек. Компания хочет сконцентрироваться на более перспективном и емком сегменте кроссоверов, говорит дилер. Представитель Nissan это подтверждает: «В соответствии с долгосрочной стратегией развития компания Nissan в России сосредоточит усилия на укреплении позиций в сегменте кроссоверов и внедорожников».