«АвтоВАЗ» поднимет цены из-за скачка курса рубля

Это будет второе с начала года подорожание автомобилей Lada

Для автомобилей Lada это будет второе с начала года повышение рекомендуемых розничных цен Андрей Гордеев / Ведомости

«АвтоВАЗ» с 1 мая планирует поднять рекомендуемые розничные цены на все свои автомобили, рассказали «Ведомостям» топ-менеджеры двух крупных дилерских компаний. Машины подорожают на 1-2%, в зависимости от модели и комплектации, знает один из них.

Представитель «АвтоВАЗа» это подтвердил и объяснил, что повышение цен связано с недавними курсовыми колебаниями.

«АвтоВАЗ» закупает часть автокомпонентов за рубежом. Локализация у автомобилей Lada – 85%, говорил в мартовском интервью «Ведомостям» президент «АвтоВАЗа», старший вице-президент Renault и операционный директор региона Евразия Николя Мор.

Как изменятся цены конкретных моделей – пока неизвестно. По данным сайта Lada, автомобили самой популярной модели, Vesta, стоят минимум 569 900 руб., Granta (вторая по популярности модель) – минимум 399 900 руб. Таким образом, если цена вырастет на 2%, базовые версии подорожают на 8000-11 000 руб.

Это будет второе с начала года повышение рекомендуемых розничных цен на автомобили Lada – в январе они выросли в среднем на 2-3%. В 2017 г. повышений тоже было два: в январе в среднем на 2% (не на все модели), а в сентябре – на 2% (только на Vesta).

«Мы не прогнозируем падения спроса, поскольку изменения в цене незначительные и сохраняют ценовые преимущества Lada на рынке», – комментирует представитель «АвтоВАЗа».

Повышение цен на 1-2% увеличит рентабельность, а на спросе вряд ли отразится, соглашаются дилеры: рост невелик, да и произойдет одновременно с повышением цен на автомобили других марок. Например, c 16 апреля в среднем на 3,8% подняла цены Renault (контролирует «АвтоВАЗ»). Предыдущее повышение у этой марки прошло также в январе – в среднем на 2%.

Предыдущие повышения цен на продажах не сказались, они продолжали расти, и даже быстрей, чем рынок в целом, замечает один из дилеров. В январе-марте продажи Renault выросли на 27% по сравнению с тем же периодом прошлого года и достигли 33 195 штук, Lada – на 29% и достигли 79 114 штук, по данным Ассоциации европейского бизнеса, а весь рынок легковых и легких коммерческих автомобилей вырос на 21,7% – в I квартале 2018 г. продано 392 920 штук.

10 самых продаваемых автомобилей в 2017 году