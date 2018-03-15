Лифтбэк Lada Granta будет производиться в Тольятти

В Ижевске «АвтоВАЗ» теперь выпускает только машины своего самого популярного семейства – Vesta

Максим Стулов / Ведомости

Группа «АвтоВАЗ» начала выпускать в Тольятти автомобили Lada Granta лифтбэк, которые ранее производились в Ижевске. Это позволило «значительно оптимизировать производственные процессы за счет дозагрузки мощностей линии Kalina/Granta на тольяттинской площадке, при этом завод «Lada Ижевск» сфокусирован на выпуске бестселлеров семейства Lada Vesta», поясняется в сообщении «АвтоВАЗа». В рамках проекта в Тольятти было перенесено более 500 единиц сварочного оборудования и оснастки.

С появлением лифтбэка на линии Kalina/Granta была введена вторая смена. Для этого были привлечены дополнительные сотрудники из индустриального парка «АвтоВАЗа» и других подразделений, говорится в сообщении компании. Количество привлеченных сотрудников представитель «АвтоВАЗа» не раскрыл. Ранее здесь работало около 2000 человек, говорит человек, знакомый с менеджерами автоконцерна.

Проектная мощность линии Kalina/Granta – 300 000 автомобилей в год при работе в три смены. Здесь, помимо Lada, выпускаются автомобили под маркой Datsun. В прошлом году на этой линии суммарно было выпущено около 100 000 машин обоих брендов, по информации человека, знакомого с менеджерами «АвтоВАЗа». Насколько увеличится загрузка линии из-за появления Granta лифтбэк – представитель не пояснил. В прошлом году в Ижевске было произведено более 35 000 машин этой модели, по информации источника «Ведомостей».

О том, что выпуск лифтбэка может быть перенесен в Тольятти, стало известно примерно год назад. Это объяснялось желанием высвободить мощности под расширение производства Vesta - к седану во второй половине 2017 г. добавились универсал и его cross-версия. Ранее в Ижевске также выпускались модели Nissan, но пока планов возобновления их производства нет, говорит представитель японского автоконцерна.

По итогам 2017 г. Vesta была вторым про популярности семейством Lada на российском рынке – было продано 77 291 шт., по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). Продажи автомобилей семейства Granta составили 93 686 машин. По итогам января - февраля 2018 г. Vesta, в том числе за счет расширения модельного ряда, вышла на первое место – 15 152 шт. против 12 176 у Granta, гласят данные АЕБ.

В процессе переноса лифтбэка Granta в Тольятти его продажи не приостанавливались, говорится в сообщении «АвтоВАЗа»: «Предварительно был произведен необходимый запас этой модели для дилерской сети». Проблем с продажами этой модели не было, говорит и топ-менеджер одной из дилерских компаний Lada.

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