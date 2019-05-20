«АвтоВАЗ», Renault и Nissan установят в 2 млн автомобилей мультимедийную систему «Яндекс.Авто»

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Сейчас систему «Яндекс.Авто» можно самостоятельно установить лишь на две модели Lada – X-Ray (на фото) и Vesta. На какие модели она будет устанавливаться штатно, «АвтоВАЗ» пока не сообщает АВТОВАЗ

«Яндекс» в течение ближайших пяти лет поставит свою мультимедийную систему «Яндекс.Авто» для 2 млн автомобилей Lada, Renault и Nissan, выпускаемых в России. Таковы условия подписанного соглашения, сообщил «Ведомостям» через представителя директор по развитию бизнеса «Яндекс.Авто» Андрей Василевский. Это подтвердили представители «АвтоВАЗа», Renault и Nissan.

«Яндекс.Авто» – мультимедийная система с навигацией и голосовым управлением, аналог Android Auto и Apple CarPlay. Поисковик продает свои устройства в розницу. Они стоят 29 900 руб. и могут быть установлены на автомобили Lada, Mitsubishi, Volkswagen, Nissan, Renault, Toyota, Kia, Hyundai и Skoda. В эту сумму входит трафик на полгода с безлимитным доступом к сервисам «Яндекса» («Навигация», «Музыка»и «Алиса»), шестимесячная подписка на «Яндекс.Музыку». Первым автопроизводителем, предустанавливающим пакет сервисов «Яндекса» в штатные головные устройства автомобилей, стала Toyota, говорит представитель автоконцерна. С 2016 г. в России было продано около 50 000 автомобилей с сервисами «Яндекса». Всего же «Яндекс.Авто» используется в 100 000 машин, говорит представитель поисковика.