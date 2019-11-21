Toyota RAV4: Прочь с дороги
Без жертв не обошлось. Российское представительство Toyota решило устроить презентацию «абсолютно нового» RAV4 в Румынии – с путешествием по Трансильвании, посещением замка Дракулы и прочими намеками на хоррор; журналистам даже раздали фирменные чемоданы с изображением летучей мыши и надписью #RAV4Story.
И вот какая случилась история: в глухой валахской деревне один из экипажей сбил индюка. Трагедия усугубилась тем, что индюк был, кажется, единственным в стае представителем мужского пола.
Ситуация становилась угрожающей: селяне насупились и глядели недобро, небо стремительно темнело, в лесу встрепенулись летучие мыши, а ведущие нашей небольшой автоколонны передали по рации, чтобы следующие экипажи ехали через деревню осторожней и не останавливались ни в коем случае – какая месть может последовать за убийство такой важной птицы, никто не знал.
На самом деле «абсолютно новый» RAV4 – новинка только для нас, по дорогам Европы он ездит с 2018 г., хотя в Румынии нам не встречался. Зато часто попадались гробы на колесах, запряженные одной или двумя лошадьми (базовая и топовая комплектации). При ближайшем рассмотрении они оказались телегами для сена, но местная мифология задавала специфическую оптику.
RAV4 на тесте был тоже в двух комплектациях – с новым атмосферным мотором 2,0 л (149 л. с.) в паре с вариатором и с двигателем 2,5 л (199 л. с.) с «автоматом», обе с полным приводом. Внешне машины отличались главным образом колесами – у двухлитровой версии «Комфорт» они 18-дюймовые, у топовой «Престиж Safety» (есть еще просто «Престиж») – 19-дюймовые. Базовая версия «Стандарт» оснащается передним приводом, так что на тест, призванный показать внедорожные способности модели, ее не привезли.
Дизайн кузова кроссовера по сравнению с четвертым поколением, несомненно, стал ярче, моднее, брутальнее. Его концептуальное решение – сцепление двух восьмиугольников, горизонтального спереди и вертикального сзади, – создает визуальную мощь, так что автомобиль кажется крупнее предшественника. Хотя габариты почти не изменились: пятый RAV4 остался таким же по высоте (1685 мм), прибавил 10 мм в ширину (1855 мм) и даже стал на 5 мм короче (4600 мм). А вот колесная база увеличилась на целых 30 мм (2690 мм), что позволило уменьшить свесы и улучшить геометрическую проходимость, а также добавить места на заднем диване, где и прежде не было тесно. Существенно увеличился и дорожный просвет – версия с мотором 2,5 л поднялась на 35 мм (до 200 мм на колесах 18»). Объем багажника остался практически прежним – 580 л, а привод открывания задней двери – таким же медлительным. Загружать багажник лучше под завязку, потому что удобной системы креплений груза не предусмотрено.
Чего не прибавилось, так это уюта в салоне. Тут много качественных мягких материалов, а самая приятная деталь – обрезиненные колесики управления климат-контролем, которыми в Toyota справедливо гордятся: сделано с любовью. Но в целом интерьер стал как будто еще архаичней, чем у предыдущего поколения. Центральный дисплей торчит из консоли, как навигатор в такси (конкуренты от подобных решений давно отказались). А навигация в нем такая, что всем экипажам на тесте выдали дополнительные планшеты, в которых и был проложен маршрут. Передним креслам недостает боковой поддержки, а хвататься за ручки под потолком не хочется – они такие хлипкие, что можно и оторвать. Опускать руку на дверной подлокотник надо осторожно, иначе можно случайно открыть стекло, задев кнопку запястьем. А за окном-то пыльно! Мы гоним по грунтовке.
И за это удовольствие новому RAV4 можно простить все огрехи эргономики и дизайна. Подвеска фантастически энергоемка, а система стабилизации настолько либеральна, что, в первый раз ловя автомобиль в заносе, я решил было, что она отключена. Настройки руля, управления тягой и тормозами рассчитаны явно на езду не по трассе, а по проселку – именно здесь машину чувствуешь лучше всего, именно здесь хочется переключиться в режим «Спорт» и ехать азартно, подскакивая на кочках и скользя в поворотах по опавшей листве. Кроме грунтовки организаторы теста проложили почти раллийный участок маршрута в лесу, и выбираться после него на асфальт совершенно не хотелось.
Потому что там новый RAV4 не боец. В ответ на поворот руля он сперва кренится и только потом меняет траекторию. Тормоза становятся ватными. Ладно, педаль газа в пол, вой мотора – и вот, ура, мы обогнали грузовик! Но скорость тут же хочется сбросить, а дистанцию до впереди идущей машины – увеличить, чтобы не приехать ей в задний бампер. Серпантин не вызывает энтузиазма: система стабилизации, позволявшая хулиганить на смешанных покрытиях, на асфальте скорее пугает, одергивая автомобиль поздно и резко, да и кайф от езды вперевалку сомнительный. Возможно, свой вклад в такой ездовой характер внесли зимние нешипованные шины Nokian Hakkapeliitta R3 SUV, в которые – для Румынии не по сезону – были обуты тестовые автомобили. Но вряд ли на других покрышках RAV4 поедет принципиально иначе: похоже, поведение на асфальте – оборотная сторона его внедорожных способностей.
Управлять ускорением удобней на автомобиле с «автоматом», но в общем мне показалось, что более бюджетная модификация с вариатором и двухлитровым мотором едет не хуже (и даже комфортнее благодаря более высокому профилю 18-дюймовых шин). Хотя тут другие не только двигатель и коробка, но и система полного привода, которая (пусть и в перенастроенном виде) досталась младшей версии от предыдущего поколения – с подключаемой задней осью и управляющей электроникой, избирательно подтормаживающей колеса в зависимости от режима движения. Новая система Dynamic Torque Vectoring AWD, которой комплектуются автомобили версий «Престиж» и «Престиж Safety», как следует из названия, управляет вектором тяги: здесь две муфты в заднем приводе, которые позволяют независимо подавать крутящий момент на правое и левое колеса (вплоть до имитации блокировки межколесного дифференциала на бездорожье), а также распределять момент между передней и задней осями. Внедорожных режимов у новой системы три: Snow, Mud and Sand и Rock and Dirt.
Для демонстрации ее преимуществ устроители теста выкопали небольшую ямку, а рядом насыпали такую же небольшую горку – и предложили журналистам выехать из этой ловушки. Автомобиль с приводом предыдущего поколения, вывесив переднее колесо, забуксовал – но, впрочем, сдав назад, без труда преодолел препятствие ходом. А умный новый привод позволил машине при том же диагональном вывешивании тронуться с места.
Но много ли найдется желающих переплачивать за такие нюансы? Ведь если комплектация «Комфорт» с мотором 2,0 л и вариатором обойдется российскому покупателю в 2,087 млн руб., то тот же «Комфорт» с двигателем 2,5 л и «автоматом» – уже в 2,28 млн руб., а топовая «Престиж Safety» стоит 2,661 млн руб. Для сравнения: главный конкурент – VW Tiguan в полноприводной версии со 150-сильным турбомотором TSI без дополнительных опций продается сейчас за 1,729 млн руб., а топовую 220-сильную комплектацию Sportline предлагают за 2,599 млн руб.
Пока большинство испытателей послушно штурмовали горку и ямку, самый упрямый экипаж пытался въехать на гораздо более серьезный холм и в конце концов преуспел. Угол въезда у нового RAV4 – 18 градусов, угол съезда – 20,5 градуса на 18-дюймовых колесах, на 19-дюймовых – на пол градуса меньше. Геометрическую проходимость немного ограничивают выхлопные трубы с декоративными насадками, которые запросто можно потерять на склоне, как случилось у одного из экипажей (но не у того, что забрался на крутой холм).
Тем временем к площадке подъехал на велосипеде местный полицейский и, как мог, дал понять, что мы занимаемся чем-то незаконным или требующим согласования. По-английски он не говорил, но мы быстро вспомнили универсальный язык, хорошо знакомый во всех странах бывшего соцлагеря, и блюститель порядка отбыл с места внедорожных испытаний со скромным подарком в виде термоса с логотипом Toyota.
А колонна RAV4 направились в сторону замка Бран, ввиду старины и общей живописности назначенного румынами «замком Дракулы», хотя прототип этого персонажа – господарь Валахии Влад III Цепеш (1431–1476) – никогда там не жил и разве что останавливался во время очередного похода на Трансильванию, чтобы предаться любимому занятию – сажанию на кол врагов и провинившихся подданных.
Как бы то ни было, в замке царила домашняя атмосфера недавнего Хэллоуина: экскурсовод пугал посетителей, с криками выскакивая из-за угла, стены были увешаны декоративной паутиной, а на столах виднелись остатки вампирского ужина – бокалы со следами чего-то красного и обглоданные кости. Кажется, индюка.
Тест-драйв организован компанией Toyota Motor