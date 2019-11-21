Toyota RAV4: Прочь с дороги

Чего не прибавилось, так это уюта в салоне. Тут много качественных мягких материалов, а самая приятная деталь – обрезиненные колесики управления климат-контролем, которыми в Toyota справедливо гордятся: сделано с любовью. Но в целом интерьер стал как будто еще архаичней, чем у предыдущего поколения. Центральный дисплей торчит из консоли, как навигатор в такси (конкуренты от подобных решений давно отказались). А навигация в нем такая, что всем экипажам на тесте выдали дополнительные планшеты, в которых и был проложен маршрут. Передним креслам недостает боковой поддержки, а хвататься за ручки под потолком не хочется – они такие хлипкие, что можно и оторвать. Опускать руку на дверной подлокотник надо осторожно, иначе можно случайно открыть стекло, задев кнопку запястьем. А за окном-то пыльно! Мы гоним по грунтовке.